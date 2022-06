Dani Alves confirme le départ de Barcelone

L’arrière droit de Barcelone Dani Alves quittera le club de LaLiga à l’expiration de son contrat à la fin de ce mois, mettant fin à son deuxième passage avec les géants catalans un peu plus de six mois après son arrivée en tant qu’agent libre.

Le Brésilien de 39 ans a remporté six titres en Liga et trois couronnes en Ligue des champions lors de son premier passage avec le Barça entre 2008 et 2016.

« Après plus de huit ans consacrés à ces couleurs, le moment est venu de dire au revoir », a écrit mercredi Alves sur Instagram.

« De nombreuses années se sont écoulées jusqu’à ce que le football et la vie, qui, comme toujours, sont très reconnaissants envers ceux qui les respectent, décident de me donner l’opportunité de revenir ici pour dire au revoir. »

Alves, qui a remporté plus de 100 sélections internationales pour le Brésil, a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière alors que Barcelone a terminé deuxième de la Liga, à 13 points du champion du Real Madrid.

Il a été amené par l’entraîneur du Barca Xavi Hernandez, son ancien coéquipier, dans le but de sauver une équipe languissant neuvième au classement de la Liga.

Alves, qui a joué pour la Juventus, le Paris St Germain et Sao Paulo après avoir quitté Barcelone pour la première fois, a accepté de maintenir son salaire au minimum, aidant le club à éviter d’enfreindre les règles du fair-play financier.

« Je tiens à remercier tout le personnel pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée de revenir dans ce club et de pouvoir à nouveau porter ce magnifique maillot », a déclaré Alves.

« J’espère qu’ils ne regretteront pas ma folie et mon bonheur quotidien. J’espère que ceux qui restent changeront l’histoire de ce beau club. Je le souhaite du fond du cœur.

