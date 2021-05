Dangmei Grace explique ce que l’équipe féminine indienne de football a ratée contre la Biélorussie

L’équipe féminine indienne de football senior organise un énorme tournoi l’année prochaine. Alors que l’Inde s’apprête à accueillir la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022, l’équipe s’est qualifiée pour le tournoi continental en tant qu’hôte. Autant une occasion mémorable pour la Fédération indienne de football (AIFF) et l’équipe, les femmes auront une tâche énorme entre leurs mains contre les meilleures équipes d’Asie. Même si l’on se fie au classement de la FIFA, l’Inde est classée 57e au monde et 11e en Asie. L’équipe nationale féminine japonaise est une gagnante de la Coupe du monde tandis que l’Australie a l’un des meilleurs joueurs du monde à Sam Kerr. Outre les nations de football bien connues d’Asie, de petits pays comme le Vietnam et la Thaïlande sont également bien en avance sur l’Inde.

Avant le grand test de la Coupe d’Asie, l’équipe indienne a effectué deux voyages d’exposition cette année – la Coupe des femmes de Turquie et quelques matches amicaux en Ouzbékistan. L’Inde a perdu les cinq matches qu’elle a disputés lors de ces deux tournées, sa plus lourde défaite contre la Russie 8-0. Ailier droit de l’équipe féminine indienne de football Dangmei Grace, cependant, considère que des matches comme ceux contre la Russie sont excellents pour l’expérience.

«Lors du voyage en Turquie, nous avons eu la chance de jouer une équipe de Coupe du monde comme la Russie. En jouant contre eux, nous connaissons nos faiblesses, les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer, ce qui nous manque, ce qui nous aidera à l’avenir. Même en Ouzbékistan, jouer contre une équipe mieux classée, c’était un processus d’apprentissage pour nous. Il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer, individuellement et en équipe », a déclaré Gracedans une interaction exclusive.

En Ouzbékistan, l’Inde a subi une 1-0 défaite à l’équipe hôte avec Maftuna Shoyimova marquant un beau coup franc à la 87e minute. Dans ce match, alors que l’Inde était surpassée en première mi-temps, elle est revenue en seconde période avec une bien meilleure compréhension tactique. Quelques bonnes substitutions de l’entraîneur Maymol Rocky ont également aidé l’équipe à réaliser une solide performance.

Grace a partagé qu’à la mi-temps, Maymol leur avait juste dit dans le vestiaire: « N’ayez pas peur, donnez le meilleur de vous-même et jouez à fond » et c’est ce qu’ils ont fait. «En seconde période, il y a eu aussi beaucoup de changements et nous avons beaucoup mieux joué. J’ai aussi eu l’occasion de marquer mais malheureusement, nous n’avons pas pu terminer », a-t-elle expliqué.

Malgré cette performance encourageante, tout s’est effondré contre la Biélorussie dans le deuxième match de la tournée. L’Inde a commencé sur une bonne note, mais une fois que la nation européenne a pris le contrôle de la procédure, l’Inde ne l’a jamais récupérée. Les joueurs indiens couraient parfois sans but derrière le ballon, il y avait un grave manque de sens du positionnement, ils jouaient au football harcelé et il y avait simplement un manque de contrôle sur tout le terrain.

Interrogée sur la raison de cette décevante défaite 2-1, Grace l’a attribuée au manque de maturité. « Contre la Biélorussie, sans doute tous les joueurs ont donné leur 100 pour cent mais la maturité pour jouer contre l’équipe étrangère, que je pense nous manquait. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des problèmes de fitness ou d’autres problèmes hors du terrain parce que Maymol n’a pas fait de substitutions positives dans ce match, Grace a déclaré: « Tous étaient aptes à jouer parce que tout le monde dans le XI et les remplaçants sont tous les pareil mais je peux seulement dire qu’il y avait un manque de maturité dans notre jeu. «

Dans ce jeu, Grace elle-même avait l’air à moitié cuite et dribblait de plus en plus au lieu d’avoir de la clarté dans le processus de pensée. L’ailier a admis qu’il y avait beaucoup à faire pour s’améliorer. «Je fais de mon mieux pour m’améliorer car il y a beaucoup de choses que je dois changer en moi aussi si je dois jouer de grands matches contre des équipes européennes. Je dois d’abord m’améliorer. J’ai toujours besoin de donner mon cent pour cent », dit-elle.

Grace, cependant, se sent comme une ailier droit, sa contribution offensive à l’équipe est bonne. « Je joue en tant qu’ailier droit et donc, je dribble bien le ballon, puis je le traverse bien dans la zone des six mètres pour que les attaquants aient des chances de terminer – je crois que c’est ma valeur pour l’équipe. »

Le match contre la Biélorussie a également vu un pilier habituel à Ashalata Devi remplacer en première période une Soumya Guguloth blessée, puis elle a été remplacée par Sandhiya Ranganathan au début de la seconde période. Grace a précisé que c’était à cause d’une «blessure» qu’Asha n’avait pas beaucoup joué sur cette tournée.

Avec la Coupe d’Asie non loin de là, Grace estime qu’il était temps pour l’équipe de se préparer et d’être ensemble pour le grand tournoi, mais à cause de la deuxième vague de coronavirus rampante dans le pays, «tout est foiré». devait avoir lieu à Bhubaneswar en avril, ce qui a dû être reporté, puis il devait y avoir un camp pour l’équipe en mai, qui n’a pas pu être organisé non plus.

Grace a déclaré que bien que la situation autour d’elle dans le village de Dimdailong dans le district de Churachandpur, Manipur allait bien, il y avait toujours un couvre-feu, ce qui signifiait un manque de pratique suffisante pour elle. Grace a partagé qu’elle s’entraîne parfois le matin sur le terrain près de chez elle, mais comme il pleut, les conditions ne sont souvent pas propices pour elle à jouer. La footballeuse attend également toujours de recevoir sa première dose de vaccination.

«Le football n’est pas un jeu individuel, il nécessite un groupe et nous avons besoin de beaucoup de liens pour jouer et passer. Tout dépend de l’état du groupe. À cause de la situation, c’est vraiment difficile pour nous. Nous espérons toujours que quelque chose de bien se produira. «

