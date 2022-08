Dangers des restes alimentaires et comment les éviter

Au début de 2022, les médias du pays ont repris l’histoire d’un étudiant du Massachusetts qui a dû se faire amputer les jambes et les doigts après une intoxication alimentaire présumée due aux restes de nouilles lo mein. Il s’est avéré que la maladie était en fait causée par une infection sanguine à méningocoque et n’avait rien à voir avec de la nourriture avariée. Mais l’histoire a rappelé aux gens l’importance de la salubrité des restes alimentaires.

Bacille cereus: Les pâtes ou le riz non cuits peuvent contenir des spores d’une bactérie appelée Bacille cereus. Les spores sont de minuscules capsules protectrices qui permettent aux bactéries d’hiberner jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à se développer. Ces spores peuvent survivre à des températures élevées, donc la cuisson ne les tuera pas. Une fois le riz cuit et refroidi à température ambiante, les bactéries se “réveillent” et commencent à se développer.

Les bactéries sont difficiles à repérer. Plusieurs fois, les restes contaminés ont l’air, le goût et l’odeur, selon Juan Leon, chercheur à l’Université Emory. Voici quelques coupables bactériens courants qui peuvent se cacher dans vos aliments et comment vous pouvez les prévenir :

La bactérie et ses toxines peuvent vous rendre malade. Plus vous laissez de riz ou de pâtes cuits longtemps, plus il est probable que ces bactéries et leurs toxines soient présentes. Si vous mangez des aliments contaminés, vous commencerez à vomir ou à avoir la diarrhée en quelques heures. Ces symptômes peuvent durer environ 24 heures.

Mangez des pâtes et du riz immédiatement après la cuisson. Ensuite, refroidissez-le rapidement en le conservant au réfrigérateur. Mangez les restes dans la journée. Lorsque vous le réchauffez, vérifiez que tout le riz fume. Ne le réchauffez plus : s’il vous en reste lorsque vous avez terminé, jetez-le.

Clostridium botulinum: Les pommes de terre au four enveloppées dans du papier d’aluminium sont un accompagnement populaire et facile. Mais les pommes de terre peuvent contenir des spores de Clostridium botulinum bactéries. Ces spores peuvent survivre aux températures du four. Dans de bonnes conditions, comme lorsque le papier d’aluminium bloque l’oxygène, ces bactéries peuvent se développer et fabriquer la toxine mortelle qui cause le botulisme. La paralysie et les problèmes respiratoires commencent généralement 18 à 36 heures après avoir mangé des aliments contaminés par ces toxines.