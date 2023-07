Dangers des drones, BC Wildfire Service émet un avertissement

BC Wildfire Service a publié un rappel sur le danger des drones à proximité des incendies de forêt.

Dans une série de Tweets, le BC Wildfire Service a déclaré que les équipages avaient observé un drone près d’un départ de feu de forêt dans la région de Vernon le 9 juillet.

Cet après-midi, des équipes répondant à un nouveau départ de feu de forêt dans la zone de Vernon ont observé un drone dans la région. Transports Canada et le BC Wildfire Service interdisent explicitement l’utilisation de drones de toute taille à proximité d’un feu de forêt. pic.twitter.com/gDZCFmVyjs – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 9 juillet 2023

Transports Canada interdit l’utilisation de drones et de tout autre aéronef non associé aux efforts d’extinction des incendies. Les conséquences pour quiconque ne se conforme pas sont un maximum de 25 000 $ et jusqu’à 18 mois de prison.

L’activité des drones à proximité d’un feu de forêt peut retarder ou arrêter les efforts pour éteindre l’incendie. Cela pose également un risque pour la sécurité des pompiers qui attaquent depuis les airs.

Apprenez-en plus sur le site Web du BC Wildfire Service.

