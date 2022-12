«Danger mortel»: 28 morts dans la tempête arctique qui frappe les États-Unis

La monstrueuse tempête arctique qui s’est emparée de la majeure partie de la partie continentale des États-Unis pendant les vacances de Noël a continué de frapper la ville de Buffalo, dans le nord de l’État de New York, dimanche, alors que les températures glaciales à travers le pays ont créé ce que les prévisionnistes ont appelé un “risque potentiellement mortel”. .

Vingt-huit décès attribués aux conditions météorologiques ont été enregistrés à travers le pays, les responsables avertissant que le nombre de décès augmenterait probablement car “l’air arctique enveloppant une grande partie des deux tiers est des États-Unis serait lent à modéré”.

“Dans certaines régions, être à l’extérieur peut entraîner des engelures en quelques minutes”, a déclaré le National Weather Service (NWS) dans un communiqué. bulletin. Le service a conseillé à toute personne voyageant ou sortant de “se préparer au froid extrême en s’habillant en couches, en couvrant autant de zones de peau exposées que possible et en emportant des kits de sécurité hivernale dans vos véhicules”.

La tempête, qui s’étend des Grands Lacs près du Canada au Rio Grande le long de la frontière mexicaine, a fait des morts au Colorado, au Kansas, en Oklahoma, au Nebraska, à New York et dans d’autres États. Dimanche, 60% de la population américaine était toujours soumise à un avis météo hivernal.

Parmi les plus touchés, Buffalo, où deux jours de neige abondante et de vents violents ont créé des conditions qui, selon les autorités locales, étaient probablement les plus graves depuis 1977. Les chutes de neige devraient atteindre 4 à 5 pieds dimanche soir, dérivant à 6 pieds.

Trois jours après le début du blizzard, les gens sont restés coincés dans des voitures sur les autoroutes et les rues, ont déclaré des responsables. À un moment donné, tous les camions de pompiers de la ville étaient bloqués, a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul, tandis que les ambulances faisaient en moyenne trois heures par trajet.

“C’est comme un ouragan de catégorie 3 avec un tas de neige mélangée”, a déclaré le chef Tim Carney du bureau du shérif local dont la juridiction comprend Buffalo.

L’exécutif du comté, Mark Poloncarz, a confirmé sept décès tôt dimanche. “Ce n’est pas le Noël qu’aucun d’entre nous n’espérait ni n’attendait, mais essayez d’avoir un Noël aussi joyeux que possible aujourd’hui”, il a tweeté.

Poloncarz a ajouté : « Souvenez-vous de l’esprit des Fêtes et pourquoi nous sommes une communauté de bons voisins. Encore une fois, mes plus sincères condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers. »

Près de 28 000 personnes étaient sans électricité là-bas et dans les banlieues proches à 4 heures du matin, selon PowerOutage.us. Mais Poloncarz a déclaré que les conditions s’allégeaient dans les zones les plus durement touchées et que les services municipaux étaient “capables d’accélérer considérablement” les opérations de secours et la restauration de l’électricité.

Dans tout le pays, la tempête hivernale a coupé l’électricité à 1,5 million de personnes, et des centaines de milliers d’autres ont été averties que l’électricité pourrait tomber en panne et qu’il fallait réduire la consommation d’électricité et de gaz.

Un quart de million de personnes étaient sans électricité dimanche matin – un chiffre qui comprenait 100 000 dans le Maine. Les fournisseurs de gaz naturel de New York et du Massachusetts ont demandé aux clients de réduire leur consommation jusqu’au dimanche après-midi.

La tempête, que les prévisionnistes ont nommée Elliott, a entraîné l’annulation ou le retard de milliers de vols pendant les vacances. 1 200 autres ont été annulées dimanche.

Les pires effets d’Elliott devraient se lever dans certaines régions du pays. Le NWS a déclaré que les conditions devaient “s’améliorer lentement à mesure que le système s’affaiblit”. Cependant, les vents «continueraient de filtrer l’air froid canadien vers les deux tiers est du pays».

La tempête est susceptible de ramener l’attention sur la question du changement climatique, qui a probablement aggravé les conditions qui ont produit le “cyclone à la bombe” d’Elliot. Le Fonds de défense de l’environnement (EDF) a déclaré sur son site Internet que “plus de chutes de neige pendant tempêtes de neige est un effet attendu du changement climatique ».

C’est parce qu’une planète plus chaude évapore plus d’eau dans l’atmosphère. Cette humidité supplémentaire signifie plus de précipitations sous forme de fortes chutes de neige ou d’averses, a-t-il déclaré. Pendant les mois les plus chauds, a déclaré l’EDF, cela peut provoquer des inondations record, “mais pendant l’hiver – lorsque notre partie du monde est éloignée du soleil – les températures chutent et, au lieu d’averses, nous pouvons avoir des tempêtes hivernales massives”.

Un courant-jet plus instable attribué à un réchauffement rapide de l’Arctique permet à l’air polaire glacial de pénétrer plus au sud que la normale, a déclaré l’EDF.