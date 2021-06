Les OFFICIELS ont mis en garde contre un « danger imminent » car une centrale nucléaire chinoise aurait des fuites de rayonnement – ​​mais Pékin essaie de le dissimuler.

Une entreprise française qui détient en partie la centrale nucléaire de Taishan dans la province du Guangdong a demandé de l’aide aux États-Unis pour la fuite et a mis en garde contre une « menace radiologique imminente », CNN rapports.

Framatome, la société française, a contacté des responsables américains le 8 juin pour les informer d’une fuite d’un réacteur nucléaire et pour demander une dérogation pour leur permettre de résoudre le problème.

« La situation est une menace radiologique imminente pour le site et le public et Framatome demande de toute urgence l’autorisation de transférer les données techniques et l’assistance qui pourraient être nécessaires pour remettre la centrale en fonctionnement normal », indique la lettre au département américain de l’Énergie, selon à CNN.

Selon la note, la société française a accusé la Chine d’avoir augmenté les limites acceptables pour la détection des rayonnements à l’extérieur de l’usine de Taishan pour éviter d’avoir à la fermer.

Au 30 mai, le réacteur avait atteint 90 % de la limite prétendument révisée, selon la lettre.

Malgré l’avertissement alarmant, l’administration Biden ne pense pas que l’usine soit encore au « niveau de crise », a déclaré une source à CNN.

Pour l’instant, des responsables américains ont déclaré que la situation ne constituait pas une menace grave pour la sécurité des travailleurs de l’usine ou du public chinois.

Mais le Conseil national de sécurité a tenu plusieurs réunions la semaine dernière alors qu’il surveillait la situation, soulignant des inquiétudes croissantes.

Des sources ont déclaré à CNN que deux réunions avaient eu lieu vendredi au niveau des adjoints et une autre au niveau des secrétaires adjoints, dirigées par la directrice principale du NSC pour la Chine, Laura Rosenberger, et la directrice principale du contrôle des armements, Mallory Stewart.

Et l’administration Biden a parlé à la fois aux gouvernements français et chinois de la situation, selon des informations.

La société française Framatome a demandé une dérogation pour lui permettre de partager l’assistance technique américaine afin de résoudre le problème de l’usine chinoise.

Mais le gouvernement chinois décidera finalement si l’usine devra être complètement fermée en raison de la fuite, révèlent les documents obtenus par CNN.

Cheryl Rofer, une scientifique nucléaire qui a pris sa retraite du Laboratoire national de Los Alamos en 2001, a déclaré à CNN : « Il n’est pas surprenant que les Français tendent la main.

« En général, ce genre de chose n’est pas extraordinaire, surtout s’ils pensent que le pays qu’ils contactent a une capacité particulière à aider.

« Mais la Chine aime projeter que tout va bien, tout le temps. »

Rofer a ajouté : « S’ils ont une fuite de gaz, cela indique qu’une partie de leur confinement est brisée. Cela fait également valoir que certains des éléments combustibles pourraient peut-être être brisés, ce qui serait un problème plus grave.

« Ce serait une raison pour arrêter le réacteur et exigerait alors que le réacteur soit ravitaillé. »

L’exploitant de la centrale, la société d’État China General Nuclear Power Group, a déclaré dimanche soir que « les indicateurs environnementaux de la centrale nucléaire de Taishan et de ses environs sont normaux ».

Il n’a fait état d’aucune fuite ni d’aucun incident à la centrale qui, selon lui, répond « aux exigences de la réglementation sur la sûreté nucléaire et des spécifications techniques de la centrale ».

Framatome a également reconnu que la société « soutenait la résolution d’un problème de performance avec la centrale nucléaire de Taishan dans la province du Guangdong, en Chine ».

« Selon les données disponibles, l’usine fonctionne dans les limites des paramètres de sécurité », ajoute le communiqué, selon CNN.

« Notre équipe travaille avec des experts compétents pour évaluer la situation et proposer des solutions pour résoudre tout problème potentiel. »

La centrale de Taishan a été construite après que la Chine a signé un accord de production d’électricité nucléaire avec Électricité de France, qui appartient principalement au gouvernement français.

La construction de la centrale a commencé en 2009 et les deux unités ont commencé à produire de l’électricité en 2018 et 2019.