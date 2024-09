D’Angelo travaille dur sur la suite de « Black Messiah » de 2014

« Je veux pour mettre beaucoup de musique là-bas », a déclaré D’Angelo Pierre roulante en 2014, peu de temps après la sortie de son troisième album acclamé et longtemps retardé, Messie noir« J’ai l’impression que, à bien des égards, je ne fais que commencer. » Il n’a cependant pas encore sorti de suite et est resté silencieux depuis sa tournée. Mais aujourd’hui, D’Angelo est en plein dans l’enregistrement de son prochain album, selon son ami et collaborateur de longue date Raphael Saadiq.





« D est dans un bon espace », dit Saadiq dans le nouvel épisode de Musique de Rolling Stone maintenant podcast. « Il est excité. Il dit : « Tu dois jouer de la basse. J’ai ce morceau. Je te le dis, tu dois t’y mettre. Il y a ton nom dessus. » … Il travaille sur six morceaux en ce moment et il semble super excité. »

Parmi les chansons sur lesquelles D’Angelo travaille, il y a une surprise de taille : un morceau enregistré il y a des années par Linwood Rose, le supergroupe éphémère qui devait réunir D’Angelo, Saadiq et Q-Tip. « Je pense que ce sera un morceau sur le nouvel album de D’Angelo quand il sortira, un disque que nous avons fait tous ensemble », dit Saadiq. « Linwood Rose est vivant. Je joue de la basse, D joue, moi et D chantons en arrière-plan. C’est funky comme l’enfer, aussi. C’est comme si D était un mauvais garçon. … Ça a bien vieilli. La bonne musique vieillit bien. »

Saadiq et D’Angelo travaillent ensemble depuis « Lady » du premier album de D’Angelo, et Saadiq a produit et co-écrit son plus grand succès, « Untitled (How Does It Feel) » du classique des années 2000. Vaudou. Dans son Musique de Rolling Stone maintenant Dans une interview, Saadiq explique que les deux artistes se sont liés d’amitié grâce à leurs influences gospel communes. « Je pense que son âme vient davantage de ses racines gospel que de Prince », explique Saadiq. « Mais Prince avait aussi une énorme expérience gospel. Il a su la camoufler dans ses compositions. Et je pense que D’Angelo est pareil aussi. » Ailleurs dans sa nouvelle interview, Saadiq parle de sa collaboration avec Beyoncé sur Carter le cow-boy et bien plus encore.

