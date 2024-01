D’Angelina Jolie à Roosevelt, le restaurant La Tour d’Argent de 442 ans est le plus ancien et le plus exclusif de Paris

L’histoire de La Tour d’Argent est tissée dans le tissu même de la culture parisienne. Ce plus ancien restaurant de Paris offrira un regard privilégié sur deux événements majeurs de 2024 : la rénovation de la cathédrale Notre-Dame et les Jeux olympiques d’été. Le restaurant a rouvert ses portes en août 2023, après 15 mois de rénovation, avec notamment Charlie Chaplin, Salvador Dalí, Brad Pitt, Angelina Jolie, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy et bien d’autres.

L’élégance intemporelle à La Tour d’Argent

Dès que vous entrez dans La Tour d’Argent, vous êtes enveloppé dans une atmosphère d’élégance intemporelle. En 1582, la version originale de la Tour d’Argent a ouvert ses portes en tant qu’auberge au rez-de-chaussée. La Tour d’Argent, parfois appelée « la Tour d’Argent », doit son nom à la pierre champenoise étincelante qui a servi à sa construction à l’origine.

À l’époque, le restaurant servait la noblesse, les aristocrates et la monarchie du XVIe siècle. Il offrait une salle à manger, une destination culinaire populaire pour les monarques français. Selon l’histoire, c’est ici que le roi Henri III a vu pour la première fois une fourchette, ce qui était à l’époque le dernier engouement venu d’Italie.

Le restaurant a déménagé au niveau supérieur en 1936, laissant la place à un aménagement plus moderne comprenant d’immenses baies vitrées avec vue sur Paris. Lorsqu’en 1936 le restaurant fut transféré du rez-de-chaussée au sixième étage de l’immeuble du quai de la Tournelle, alors que les baies vitrées offraient une vue imprenable sur la ville, c’est l’époque où La Tour d’Argent fut fermée. pour les rénovations donc.

Le célèbre directeur Brad Bird, qui a passé des jours au restaurant à dessiner la salle à manger, a signé une petite photo de Ratatouille parmi les autographes et les photos du « Hall of Fame » du restaurant de certains de ses clients les plus célèbres. . Les lustres en cristal projettent une lueur chaleureuse sur les riches meubles en acajou. Les salles à manger sont ornées de tapisseries anciennes.

Héritage culinaire

Au cœur de l’attrait durable de La Tour d’Argent résident ses prouesses culinaires. Le restaurant est depuis longtemps célèbre pour sa cuisine française traditionnelle. L’une des offres les plus remarquables est le plat signature du restaurant, le canard au sang. La préparation théâtrale de ce plat qui se traduit par canard sanglant est un héritage du XIXe siècle, lorsque Frédéric Delair était l’ancien propriétaire du restaurant.

Pour ceux qui souhaitent découvrir l’atmosphère distincte du restaurant sans s’engager dans un repas complet, il propose également des options. Il dispose d’un salon au rez-de-chaussée qui sert des croissants le matin, d’un bar à cocktails le soir à côté et d’un bar sur le toit ouvert pendant les mois les plus chauds et offrant une vue imprenable sur le restaurant. Le restaurant étoilé Michelin reste aujourd’hui l’un des lieux de restauration les plus exclusifs de la ville française.

Oh beau, ça doit être de dîner à La Tour d’Argent !

Crédits image de couverture : Instagram/La Tour d’Argent

