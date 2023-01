‘Dangal Partie 2’? La famille d’Aurangabad remporte six médailles au concours de natation de Jalgaon

Aurangabad, Maharashtra : Un enfant a besoin du soutien solide de sa famille pour tout ce qu’il envisage de faire ou d’accomplir dans la vie. C’est pourquoi leur contribution et leurs encouragements sont un facteur important pour conduire un individu à conquérir les sommets. Dans certains cas, la passion et la carrière des parents incitent leurs enfants à suivre leurs traces et c’est alors que leur motivation intérieure prend le dessus, suivie de l’aide continue de leur famille.

Le sport a eu de nombreux exemples d’athlètes gagnant des tournois sous la formation de leurs parents. Mais n’est-il pas rare de voir tous les membres d’une même famille remporter des médailles dans une compétition ? Oui, après le ‘Dangal’ (Phogat), cet exploit a été réalisé par la famille Basha d’Aurangabad où les trois membres de la famille ont remporté une victoire dans un tournoi similaire.

Ils ont remporté des médailles lors de la deuxième compétition de natation de Khandesh qui s’est tenue dans la ville de Jalgaon, dans le Maharashtra. La famille de trois personnes, dont Madan Basha, sa femme Meera Basha et leur fils Vraj Basha, a remporté plusieurs médailles lors de l’événement. Avec un total de six médailles, la famille Basha a fait la une des journaux et est devenue la référence d’Aurangabad dans la ville.

Fond

La famille Basha vit dans le quartier Kharakuwa de Supari Hanuman Mandir dans la ville d’Aurangabad. Madan Basha est enseignante tandis que Meera Basha est avocate. Selon certaines informations, M. Madan a commencé à nager à la demande d’amis à l’âge de 24 ans, ce qui lui a valu plusieurs médailles lors de différents tournois.

C’est après son mariage qu’il donne des cours de natation à sa femme Meera. Pour ajouter à l’héritage, M. Madan a également entraîné ses enfants pour le même sport. Il estime également que la génération d’aujourd’hui, qui est piégée dans le web des téléphones portables et de la télévision, devrait plutôt inculquer l’habitude de jouer et de participer à des événements en plein air.

La concurrence et la pratique derrière

En commençant par Madan Basha lui-même, il a remporté la médaille d’or au 50 m brasse dans la catégorie des 50-54 ans. Il a même obtenu un double coup d’or au 50m papillon et au 50m nage libre. Pendant ce temps, Meera Basha a également remporté deux médailles d’or dans deux épreuves de dos et leur fils Vraj Basha a remporté la compétition de 50 m dans la catégorie “Moins de 17 ans”. De plus, il a également remporté une médaille de bronze dans la catégorie brasse.

Partageant son histoire, Madan Basha a déclaré: «J’avais l’habitude d’aller me promener dans le parc Siddharth dans la ville d’Aurangabad. A cette époque, mes amis m’ont appris à nager. Plus tard, j’ai développé un intérêt pour la natation. Après cela, j’ai aussi enseigné la natation aux membres de la famille. J’ai bénéficié de la natation régulière.”

Alors que sa femme Meera Basha a déclaré: «Je n’étais pas intéressé par la natation avant le mariage. Mon mari m’a appris à nager. Pratiquer la natation tout en pratiquant le droit est un excellent exercice. Mais, je pratique régulièrement car cela me profite physiquement et mentalement. On m’a assuré que nous gagnerions tous les trois des médailles dans cette compétition. Je suis très heureux que notre rêve se soit enfin réalisé.”

Entre-temps, Vraj a fait remarquer que le futur objectif de la famille était de remporter des médailles dans les compétitions internationales. Il a expliqué: «Nous allons nager régulièrement. Au cas où l’un d’entre nous s’ennuie de nager régulièrement, d’autres nous incitent à continuer. Par conséquent, notre pratique reste sans entrave. Je suis heureux que nous ayons tous les trois remporté des médailles lors de la compétition qui s’est tenue à Jalgaon. Notre objectif futur est d’obtenir des médailles dans les compétitions internationales.”

