Danemark: Une fille de 14 ans décède après qu’une partie d’un tour de montagnes russes «déraille» dans un parc à thème | Nouvelles du monde

Une jeune fille de 14 ans est décédée dans un parc d’attractions au Danemark après que la partie arrière d’un tour de montagnes russes aurait déraillé.

Un garçon, âgé de 13 ans, a également été blessé à une main après l’incident survenu au parc d’attractions Tivoli Friheden à Aarhaus, la deuxième ville du pays.

Le parc a déclaré sur Facebook que l’accident s’est produit alors que la piste était en service et qu’une partie du chariot arrière s’est détachée.

La police a été appelée sur le site vers 12 h 50, heure locale, jeudi, pour signaler qu’une voiture était coincée dans un manège et que des personnes étaient coincées.

Le directeur du parc à thème, Henrik Ragborg Olsen, a déclaré au journal local Ekstra Bladet que les deux sièges arrière du manège de montagnes russes Cobraen étaient suspendus “sous le wagon”.

Deux personnes étaient assises sur les sièges arrière et ont été transportées à l’hôpital, a rapporté le journal.

Une enquête policière est actuellement en cours sur la cause de la tragédie, qui s’est produite à environ 156 km au nord-ouest de la capitale, Copenhague.

Dans une déclaration ultérieure, le parc a déclaré: “Il nous est difficile de mettre des mots sur le tragique accident d’aujourd’hui, où une fille a perdu la vie et un garçon a été blessé.

“Nos pensées les plus sincères vont à la fille et à ses parents, sa famille et ses amis. Nos pensées vont également au garçon, à notre personnel et aux nombreux visiteurs du parc plus tôt dans la journée.

“Nous coopérons avec la police du Jutland oriental et attendons maintenant les enquêtes techniques concernant l’accident.”

La police sur les lieux à Aarhus, Danemark



Le parc à thème a mis en place une hotline spéciale pour les visiteurs du parc à thème qui ont besoin d’une aide professionnelle en cas de crise.

Le parc sera fermé vendredi, ajoute le communiqué.

Selon le site Web du parc, les montagnes russes mesurent 25 mètres (82 pieds) de haut et les wagons ont une vitesse maximale de 70 km/h (44 mph).