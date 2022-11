Danemark : un pirate nigérian reconnu coupable mais pas emprisonné

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Un Nigérian de 31 ans qui a été grièvement blessé lors d’une fusillade l’année dernière avec des troupes danoises lors d’une mission anti-piraterie au large de l’Afrique de l’Ouest a été reconnu lundi coupable de mise en danger d’autrui par un tribunal danois.

Cependant, le tribunal a jugé que l’homme, amputé d’une jambe, ne devait pas être emprisonné car son rôle lors de l’affrontement en mer n’était pas clair.

Le 25 novembre 2021, la frégate danoise HDMS Esbern Snare a été impliquée dans une fusillade avec neuf pirates présumés dont le bateau a coulé. Quatre des pirates présumés ont été tués et un vraisemblablement noyé. Quatre ont été capturés.

Un hélicoptère Seahawk de la marine danoise a décollé de la frégate en réponse à des informations selon lesquelles un navire avec des pirates s’approchait de plusieurs navires commerciaux dans le golfe de Guinée, au large du Nigeria riche en pétrole.

Il a rapporté avoir vu des hommes avec “des équipements liés à la piraterie, y compris des échelles” sur le navire des pirates. Aucun soldat danois, qui a déclaré agir en état de légitime défense, n’a été blessé.

Après l’échange de coups de feu, les survivants et les cadavres ont été emmenés à bord d’Esbern Snare. Étant donné que le navire se trouve sur le territoire danois, un tribunal de Copenhague a ordonné la garde à vue des quatre personnes sur la frégate, tandis que les autorités enquêtaient sur l’affaire.

Trois ont été libérés plus tard parce que le gouvernement de Copenhague a décidé de ne pas les amener dans le pays scandinave pour faire face à des accusations. Ils ont été placés sur un canot au large de l’Afrique de l’Ouest dans les eaux internationales avec suffisamment de nourriture, de carburant et d’eau pour atteindre la terre ferme.

Les Danois ont pris soin de l’homme blessé qui a été admis pour la première fois dans un hôpital du Ghana en décembre et sa jambe a été amputée. Pour des raisons de santé et de sécurité, il était impossible de le laisser là ou dans la région, il a donc été transporté le 6 janvier au Danemark où il a été accusé de mettre en danger la vie d’autrui dans un but lucratif.

Lundi, le tribunal de district de Copenhague a rejeté son explication selon laquelle il ne savait pas qu’il participait à un acte de piraterie. Cependant, le tribunal a déclaré qu’il y avait trop de circonstances atténuantes par rapport à son rôle pour ne pas pouvoir donner suite à la demande du parquet d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 15 mois.

Le parquet a immédiatement fait appel du jugement.

Le golfe de Guinée est l’une des voies navigables les plus dangereuses du monde avec des enlèvements réguliers. En 2019, la région représentait plus de 90 % des enlèvements mondiaux de membres d’équipage.

The Associated Press