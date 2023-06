Danemark : Un chauffeur de camion arrêté après avoir quitté un pont couvert de pommes de terre | Nouvelles du monde

Des déversements de spud ont été observés des côtés est et ouest de la route (Photo: AP) Un chauffeur de camion a été arrêté pour avoir risqué la vie d’autres automobilistes après avoir laissé des milliers de pommes de terre sur un pont. Les pommes de terre – maintenant plus de pommes de terre écrasées qu’autre chose – ont été retrouvées hier matin sur un pont clé reliant deux îles danoises. Le premier chargement a été vu éparpillant le pont du côté ouest à 6 h 35, heure locale, avant d’être aperçu peu de temps après du côté est. Le pont sinueux de Storebælt relie l’île de Zealand, où se trouve la capitale Copenhague, à l’île de Fionie. La police, il était sûr de dire, n’était pas sûre de ce qu’il fallait faire de la vue. « C’est bizarre », a déclaré le porte-parole de la police, Kenneth Taanquist. « Nous travaillons sur deux hypothèses : soit c’est un accident, soit c’est quelque chose qui a été fait délibérément. » Plus: Tendance

Mais dans une tournure à la saga, un troisième lot de légumes a été trouvé sur une route près de Kolding, un port maritime sur la péninsule du Jutland à environ 40 miles à l’ouest de la ville de Funene d’Odense. Un chauffeur de camion, 57 ans, a depuis été arrêté, soupçonné d’avoir mis la vie en danger par imprudence. Le Vejdirektoratet, autrement appelé la Direction danoise des routes, a exhorté les conducteurs à faire attention lorsqu’ils descendent le pont spuddy de 11 milles. Des files de véhicules ont été signalées de part et d’autre du pont ainsi qu’au tunnel de liaison entre les deux îles. À ce jour, dit l’agence que le trafic est revenu à un rythme normal. Radiodiffuseur public danois RD signalé que les pommes de terre renversées se sont produites le même jour que le parlement danois, le Folketing, a adopté une nouvelle législation taxant les camionneurs transportant de lourdes charges. Le projet de loi n° L 73 introduit un ensemble de politiques vertes. Parmi eux, les conducteurs de véhicules à essence et diesel de plus de 3,15 tonnes seront taxés à 1,3 couronne (9p) par kilomètre à partir de 2025. Les parlementaires affirment qu’avoir trop de voitures énergivores sur les autoroutes n’est pas durable sur le plan environnemental, la dernière tentative pour atteindre l’objectif climatique du pays d’une réduction de 70% des émissions de réchauffement de la planète d’ici 2030. Prix ​​​​de l’essence au Danemark sont parmi les plus chers au mondes’élevant à environ 5,30 £ le gallon. Certains camionneurs, cependant, ne sont pas trop enthousiastes à l’égard de la nouvelle taxe. Les principales artères, telles que celles qui partent de la frontière allemande, ont été bloquées ces dernières semaines par des chauffeurs routiers qui affirment que la taxe va ronger leurs moyens de subsistance. Le syndicat des camionneurs, DTL, a accusé le gouvernement d’avoir introduit la taxe comme un moyen pour « l’État de gagner de l’argent supplémentaire », a déclaré le porte-parole du syndicat, Erik Østergaard, à une publication spécialisée. Transportmagasinet. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source