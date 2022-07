Danemark Femmes 1 – 0 Finlande Femmes

Le Danemark a battu la Finlande 1-0 lors de son match du groupe B de l’Euro 2022 au Stadium MK pour maintenir ses espoirs d’atteindre les quarts de finale.

La capitaine Pernille Harder, l’attaquante de Chelsea, a hoché la tête à bout portant à 18 minutes de la fin après que le ballon ait rebondi sur la barre transversale.

Le Danemark affronte désormais l’Espagne lors de son dernier match de groupe à Brentford samedi alors que les deux équipes s’affrontent pour le dernier quart de finale – et une éventuelle confrontation avec l’Angleterre, pays hôte.

La victoire 2-0 de l’Allemagne contre l’Espagne plus tard mardi a confirmé l’élimination de la Finlande, et ils affronteront l’Allemagne, vainqueur du Groupe B, samedi soir avec rien d’autre que de la fierté en jeu.

Les deux équipes avaient perdu leurs matchs d’ouverture, les Danois battus 4-0 par une Allemagne impressionnante, tandis que la Finlande était bien battue par l’Espagne, donc la pression était forte pour un résultat positif.

Le Danemark a créé une première occasion lorsque Nadia Nadim a poignardé le ballon vers le but, mais le gardien finlandais Tinja-Riikka Korpela s’est précipité pour sauver la ligne.

Au bout d’une demi-heure, Harder s’est dégagé dans la surface, mais une forte touche de l’attaquant de Chelsea a vu le ballon passer jusqu’au gardien avant que Korpela ne réussisse un autre arrêt décent de Katrine Veje.

Image:

Le Danemark a gardé l’espoir d’atteindre les quarts de finale





La Finlande a finalement menacé peu avant la mi-temps lorsque la milieu de terrain de Liverpool Emma Koivisto a tenté sa chance avec un effort de curling qui est tombé juste à côté de la cible.

Le Danemark a bien commencé la seconde mi-temps, Nadim tirant à côté après avoir été choisi par Harder après une course sur le flanc droit.

À l’autre extrémité, la gardienne danoise Lene Christensen a finalement été appelée à l’action lorsqu’elle a stoppé un effort lointain de la milieu de terrain finlandaise Ria Oling.

Le Danemark a finalement fait la percée à 18 minutes de la fin lorsque Karen Holmgaard a envoyé une tête sur la barre transversale et Harder a été vigilant pour faire signe au rebond.

Image:

La Finlande a perdu ses deux matchs de l’Euro 2022 jusqu’à présent





Il y a eu un bref arrêt lors des phases finales lorsque Harder a eu besoin d’un traitement suite à un affrontement de têtes avec Koivisto, mais les deux joueurs ont rapidement pu reprendre.

Dans les arrêts de jeu, Christensen a réalisé un arrêt acrobatique à une main pour repousser une frappe de 20 mètres de la remplaçante Jenny Danielsson qui semblait prête pour le coin supérieur.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal 2-2 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 1-1 Suède

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique 1-1 Islande

Groupe D : France 5-1 Italie

lundi 11 juillet

Groupe A: Autriche 2-0 Irlande du Nord

Groupe A: Angleterre 8-0 Norvège

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark 1-0 Finlande

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley