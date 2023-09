Danelo Cavalcante : une chasse à l’homme est lancée contre un condamné pour meurtre « extrêmement dangereux » qui s’est évadé de la prison de Pennsylvanie

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Un condamné pour meurtre « extrêmement dangereux » s’est évadé d’une prison de Pennsylvanie, ce qui a incité les autorités à lancer une chasse à l’homme.

Danelo Cavalcante, un homme de 34 ans qui a poignardé à mort son ex-petite amie, s’est évadé de la prison du comté de Chester, à West Chester, jeudi vers 8h45, a déclaré la procureure du comté, Deb Ryan.

Elle a déclaré que le condamné était « considéré comme un homme extrêmement dangereux » et a demandé l’aide du public pour le localiser.

Cavalcante a été reconnu coupable le 16 août pour le meurtre de son ancienne petite amie Deborah Brandao, 33 ans, en avril 2021, devant ses enfants. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir poignardé à mort la femme.

Il est également recherché pour un homicide survenu en 2017 au Brésil, a indiqué l’US Marshals Service de Philadelphie.

« Une perquisition dans la prison et ses environs est actuellement en cours », a indiqué le bureau du procureur du comté de Chester.

« Une notification de l’évasion a été communiquée à tous les résidents dans un rayon de six milles autour de la prison. Les détectives du comté de Chester et la police de l’État de Pennsylvanie mènent une recherche approfondie à l’échelle du comté, et les responsables de la prison mènent une enquête interne », indique le communiqué.

Danelo Cavalcante, 34 ans, a été condamné à la prison à vie (Bureau du procureur du comté de Chester)

Mme Ryan a déclaré que Cavalcante avait été vu pour la dernière fois marchant sur Wawaset Road dans le canton de Pocopson vers 9h40 après son évasion.

Il portait un T-shirt blanc, un short gris et des baskets blanches.

Cavalcante a été décrit comme un homme brésilien mesurant 1,50 mètre et ayant un teint clair, des cheveux noirs bouclés et hirsutes et des yeux bruns. Il parle portugais et espagnol.

Les autorités ont exhorté les gens à ne pas s’approcher de Cavalcante et ont publié ses photos de la dernière fois qu’il a été vu.

Le Marshals Service et le bureau du procureur du comté de Chester ont offert une récompense combinée de 10 000 $ pour toute information conduisant à une arrestation.

Cavalcante a tué son ex-petite amie dans le canton de Schuylkill devant la fille de sept ans et un enfant de trois ans de la victime avant de s’enfuir vers la Virginie.

Mme Ryan avait qualifié cela de « tragédie déchirante ».

« Deux enfants se retrouvent sans mère. La douleur que ces enfants et tous les proches de Deborah endurent à cause de cette dépravation est horrible », a-t-elle déclaré.