Danelo Cavalcante : Un tueur en fuite désormais armé après avoir volé un fusil dans un garage, selon la police américaine | Actualités américaines

Un meurtrier reconnu coupable en fuite après s’être évadé de prison a été abattu par un propriétaire qui l’a trouvé dans son garage en train de voler un fusil, ont indiqué les autorités américaines.

Des centaines de policiers d’État et locaux ainsi que des agents fédéraux recherchent le Brésilien Danelo Cavalcante, 34 ans, après son évasion de la prison du comté de Chester en Pennsylvanie le 31 août.

La police affirme qu’elle se rapproche du fugitif « désespéré » et « dangereux », qui s’est armé d’un fusil auquel sont attachées une lunette et une lampe de poche.

Dans la nuit de mardi, Cavalcante a saisi l’arme à feu de calibre .22 avant de s’enfuir alors que le propriétaire lui tirait plusieurs coups de feu avec un pistolet dans le comté de Chester.

Les autorités ont établi un périmètre de 16 kilomètres carrés autour de la maison dans une zone boisée et vallonnée où, selon elles, se trouve toujours Cavalcante.

Le fugitif s’est débarrassé d’un sweat-shirt qu’il portait sur les caméras de vidéosurveillance et il serait désormais torse nu, selon la police.

Les habitants de South Coventry se sont enfermés chez eux et au moins un district scolaire a annulé les cours.

La police de l’État de Pennsylvanie a déclaré qu’elle le poursuivait dans la banlieue de Philadelphie, à environ 20 miles au nord de la prison du comté de Chester.

Le lieutenant-colonel George Bivens a déclaré : « Nous le considérons désespéré. Nous le considérons comme dangereux. »

« Il est suffisamment désespéré pour utiliser cette arme. »

Cavalcante s’est échappé en remontant en crabe un mur depuis la cour de récréation, en escaladant des barbelés, en courant sur un toit et en sautant au sol.

Son évasion est restée inaperçue pendant plus d’une heure jusqu’à ce que les gardes fassent un décompte. Le gardien de la tour en service a été limogé, ont indiqué des responsables.

La police a averti les gens de ne pas s’approcher de Cavalcante, mais d’appeler le 911 s’ils le voient.

Lundi, des responsables de l’État et du gouvernement fédéral ont rejeté les allégations selon lesquelles ils auraient gâché leurs chances d’attraper Cavalcante, affirmant que la zone où des centaines de personnes cherchaient comprenait des bois profonds, des tunnels souterrains et des fossés de drainage.

Ils ont également déclaré qu’il avait fallu plus de deux heures pour que la nouvelle leur parvienne selon laquelle il avait été repéré en dehors du périmètre pour la première fois.

Cavalcante s’est échappé d’une zone de recherche de huit milles carrés au cours du week-end et a volé une camionnette de livraison de produits laitiers qui avait été laissée déverrouillée avec les clés à l’intérieur.

Il l’a abandonné à plus de 20 miles au nord de la zone de recherche après avoir cherché sans succès de l’aide au domicile de deux anciens collègues samedi soir, a indiqué la police.

M. Bivens a refusé de dire comment il pensait que le fugitif s’était glissé à travers le périmètre, ajoutant qu’aucun périmètre n’était complètement sécurisé.

« Le fait qu’il ait contacté des personnes ayant des liens très lointains me montre qu’il ne dispose pas d’un grand réseau de soutien », a déclaré M. Bivens.

« Je pense que plus nous le pousserons longtemps, plus nous utiliserons de ressources et d’outils, nous finirons par le capturer. Il n’a pas ce dont il a besoin pour durer à long terme. »

Cavalcante s’est évadé de la prison du comté de Chester en attendant son transfert dans une prison d’État pour purger une peine à perpétuité pour avoir poignardé mortellement une ex-petite amie en 2021.

Les procureurs affirment qu’il l’a tuée pour l’empêcher de dire à la police qu’il était recherché pour des meurtres commis dans son pays d’origine, le Brésil.

Au Brésil, il est accusé d’« homicide doublement qualifié » dans le meurtre de Valter Junior Moreira dos Reis en 2017, dans la municipalité de Figueiropolis, en raison d’une dette que la victime lui devait pour la réparation d’un véhicule.