Danelo Cavalcante : Un meurtrier en fuite a volé une camionnette et changé d’apparence, selon la police de Pennsylvanie | Actualités américaines

Un meurtrier reconnu coupable qui s’est évadé de prison le mois dernier a été repéré et a changé d’apparence, a annoncé la police américaine.

Danelo Cavalcante, emprisonné en Pennsylvanie pour avoir tué son ancienne petite amie en 2021, s’est évadé de la prison du comté de Chester le 31 août.

Il s’est échappé en « marchant en crabe » sur les murs de la zone d’exercice extérieure avant de grimper sur le toit, a montré la vidéosurveillance.

0:19

Le tueur sort de prison en crabe



Un gardien de prison en service lors de l’évasion de Cavalcante a été licencié pour avoir un téléphone portable dans la tour, a annoncé vendredi la police.

Cavalcante, 34 ans, a poignardé Deborah Brandao 38 fois devant ses deux jeunes enfants, blessant presque tous ses organes vitaux.

Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle le mois dernier.

Les procureurs l’ont qualifié d’attaque « odieuse » susceptible de laisser à ses enfants de quatre et sept ans un traumatisme « horrible » à vie.

Il a été vu pour la dernière fois samedi « dans la région nord du comté de Chester, près de Phoenixville », a déclaré George Bivens de la police de l’État de Pennsylvanie.

Une récompense pouvant aller jusqu’à 20 000 $ (16 000 £) a été offerte à titre d’information.

Image:

Danelo Cavalcante avant sa fuite. Photo : procureur du comté de Chester





Image:

Danelo Cavalcante est en cavale depuis plus d’une semaine. Photo : Police de l’État de Pennsylvanie





M. Bivens a déclaré que l’évadé s’était rendu au domicile de deux personnes avec lesquelles il travaillait, mais qu’aucune d’entre elles n’y était.

Il a été vu sur une caméra de sonnette et le propriétaire a donné l’alarme, selon la police.

Les photos publiées montrent qu’il a changé d’apparence depuis qu’il a été repéré deux fois la veille.

Image:

Calvalcante avait une barbe. Photo : US Marshals Service de Philadelphie





Il s’est rasé la barbe et est « rasé de près et vu pour la dernière fois portant un sweat-shirt à capuche jaune ou vert, une casquette noire de style baseball, un pantalon de prison vert et des chaussures blanches », a indiqué la police.

Cavalcante conduisait également une fourgonnette Ford Transit 2020 blanche avec une unité de réfrigération sur le dessus et un pare-chocs gauche endommagé.

La camionnette a été retrouvée abandonnée dans un champ derrière une grange dimanche matin, selon la police de l’État de Pennsylvanie, et des recherches ont été lancées pour le retrouver dans la région.

Image:

La police affirme que Cavalcante a été aperçu dans une camionnette blanche. Photo : US Marshals Service de Philadelphie





La police a averti les résidents de la région de rester vigilants et de sécuriser leur propriété, car ils pensent que Cavalcante pourrait voler un autre véhicule.