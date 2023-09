Danelo Cavalcante, meurtrier évadé, change d’apparence du jour au lendemain

PHOENIXVILLE, Pennsylvanie –

Les autorités affirment qu’un meurtrier évadé qui a échappé à toute capture depuis son évasion d’une prison du sud-est de la Pennsylvanie il y a une semaine et demie s’est apparemment échappé de la zone de recherche, a changé d’apparence et est maintenant recherché dans un véhicule volé.

La police de l’État de Pennsylvanie a déclaré dimanche matin dans un communiqué que Danelo Souza Cavalcante avait été aperçu pendant la nuit près de Phoenixville, dans le nord du comté de Chester, à plus de 32 kilomètres au nord-est de la zone qui faisait jusqu’à présent l’objet des recherches. Cependant, peu avant midi dimanche, ils ont déclaré que les habitants de Phoenixville pourraient ne plus voir une présence importante des forces de l’ordre puisque « des pistes d’enquête ont émergé indiquant que Cavalcante n’est plus dans cette zone ».

Cavalcante est désormais rasé de près et porte un sweat-shirt à capuche jaune ou vert, une casquette de baseball noire, un pantalon de prison vert et des chaussures blanches, a indiqué la police. Il conduisait une fourgonnette Ford Transit blanche 2020 dotée d’une unité de réfrigération sur le dessus et qui avait été déclarée volée par Baily’s Dairy et immatriculée en Pennsylvanie ZST8818.

La laiterie Baily’s a déclaré sur sa page Facebook que la camionnette de livraison avait été volée samedi entre 19 heures et 22 heures « alors que nous travaillions encore ici ». La laiterie a déclaré qu’elle travaillait avec les forces de l’ordre pour faciliter l’enquête et « nous… sommes tout aussi déçus que tout le monde qu’il ait franchi le périmètre de Longwood ».

Cavalcante, 34 ans, s’est évadé de la prison du comté de Chester en attendant son transfert à la prison d’État le 31 août après avoir été condamné à perpétuité pour avoir poignardé mortellement son ex-petite amie en 2021. Les procureurs affirment qu’il voulait l’empêcher de dire à la police qu’il était recherché dans un meurtre dans son pays natal, le Brésil.

Phoenixville se trouve à environ 21 kilomètres au nord-est de la prison et à plus de 32 kilomètres au nord-est du parc botanique de Longwood Gardens, qui était au centre des recherches ces derniers jours. La police avait signalé samedi deux autres observations confirmées de Cavalcante dans cette zone de recherche. Longwood Gardens a publié un avis indiquant que les recherches « se sont déplacées vers le nord de notre communauté », mais qu’elles sont restées fermées le temps « d’évaluer l’état de nos jardins ».

Les autorités ont décrit Cavalcante comme extrêmement dangereux. La police demande à toute personne ayant des informations d’appeler le 911. Une récompense de 20 000 $ est offerte pour toute information menant à sa capture.

Le lieutenant-colonel George Bivens de la police d’État a déclaré vendredi qu’environ 400 personnes participaient à la recherche de la banlieue sud-est de Philadelphie, des terres agricoles et du vaste jardin botanique, y compris des équipes tactiques en tenue de combat complète, des chiens pisteurs et des officiers à cheval. ainsi que les avions.

Les responsables de Kennett Square, à environ 10 kilomètres de la prison du comté, ont déclaré que le festival annuel des champignons se poursuivrait comme prévu samedi et dimanche malgré les recherches en cours, assurant aux visiteurs que « toutes les précautions et tous les protocoles nécessaires » étaient en place.

Les autorités ont annoncé vendredi le licenciement du gardien de la tour de la prison en service lorsque Cavalcante a escaladé un mur en marchant en crabe depuis la cour de récréation, a escaladé des barbelés, a couru sur un toit et a sauté au sol. Son évasion est restée inaperçue pendant plus d’une heure jusqu’à ce que les gardes fassent un décompte.

L’évasion et les recherches de Cavalcante ont attiré l’attention internationale et sont devenues une grande nouvelle au Brésil, où les procureurs de l’État de Tocantins déclarent qu’il est accusé d’un « homicide doublement qualifié » dans le meurtre de Valter Junior Moreira dos Reis en 2017 à Figueiropolis, qui, selon eux, était dû à une dette. la victime lui devait des sommes liées à la réparation d’un véhicule.