Danelo Cavalcante capturé : police | Nouvelles de CTV

POTTSTOWN, Pennsylvanie –

Un meurtrier en fuite a été capturé mercredi après avoir échappé à des centaines de chercheurs pendant deux semaines, apportant un soulagement aux habitants anxieux du sud-est de la Pennsylvanie qui ont enduré des nuits blanches alors qu’il se cachait dans les bois, pénétraient par effraction dans des maisons de banlieue pour se nourrir, changeaient d’apparence et s’enfuyaient sous les coups de feu avec un fusil volé dans un garage, ont indiqué les autorités.

Les autorités ont utilisé l’imagerie thermique d’un avion pour localiser un emplacement possible, puis ont utilisé les forces terrestres pour capturer le détenu évadé Danelo Souza Cavalcante, a déclaré mercredi un responsable de l’application des lois à l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter de l’opération, qui s’est déroulée sur plusieurs heures.

La police d’État a annoncé mercredi la capture de Cavalcante sur les réseaux sociaux, alors que les recherches entamaient leur 14e jour, et a prévu une conférence de presse annonçant les détails à 9h30.

Des images vidéo aériennes de Fox 29 News montraient un homme menotté dans un terrain de gravier et portant une chemise grise à manches longues avec des agents des forces de l’ordre tenant les deux bras. Plus tard, l’homme se tient à l’arrière d’un véhicule blindé tandis qu’un officier coupe le dos de sa chemise du cou à la taille.

La fin des recherches de Cavalcante, 34 ans, s’est déroulée juste au-delà des banlieues densément peuplées de Philadelphie, dans une zone boisée, des terres agricoles vallonnées et un parc du comté. Les perquisitions ont forcé les écoles à fermer dès le début de l’année scolaire, ont donné lieu à des avertissements aux propriétaires de verrouiller leurs portes et ont bloqué les routes pendant le week-end chargé de la fête du Travail.

Dans la nuit de mercredi, des agents des forces de l’ordre lourdement armés ont recherché le fugitif au cours d’une nuit d’averses et de tonnerre.

Cavalcante s’est échappé de la prison du comté de Chester, dans le sud-est de la Pennsylvanie, le 31 août, en marchant en crabe entre deux murs surmontés de barbelés, puis en sautant du toit et en s’enfuyant. Il attendait son transfert dans une prison d’État après avoir été condamné quelques jours plus tôt pour avoir poignardé mortellement sa petite amie, et il est recherché pour un autre meurtre au Brésil.

Les autorités ont déclaré ce week-end que Cavalcante s’était échappé de la zone de recherche initiale, s’était rasé et avait changé de vêtements, avait volé un véhicule pour parcourir des kilomètres pour demander de l’aide à d’anciens collègues dans la partie nord du comté, puis avait abandonné le véhicule. au moins en partie parce qu’il manquait de carburant.

Les autorités ont refusé de dire comment elles pensaient que Cavalcante s’était échappé de la première zone de recherche, et les responsables ont répondu aux questions quant à savoir s’ils avaient raté une chance de l’attraper.

Puis, lundi soir, un automobiliste a alerté la police d’un homme correspondant à la description de Cavalcante, accroupi dans l’obscurité le long d’une rangée d’arbres près d’une route dans le nord du comté de Chester. La police a trouvé des empreintes de pas et les a retracées jusqu’aux chaussures de prison identiques à celles que portait Cavalcante. Une paire de bottes de travail aurait été volée sur un porche à proximité.

La police d’État a déclaré qu’elle pensait qu’il cherchait un endroit où se cacher lorsqu’il a vu un garage ouvert. Là, il a volé un fusil de calibre .22 et des munitions, et s’est enfui lorsque le propriétaire qui se trouvait dans le garage a sorti un pistolet et lui a tiré dessus à plusieurs reprises, a indiqué la police d’État.

« Il n’a pas, je crois, reconnu que le propriétaire était là. Et je pense qu’il cherchait probablement un endroit où se cacher, il a couru vers ce garage, a vu l’arme à feu, l’a saisie, a rencontré le propriétaire et s’est enfui avec l’arme à feu. « , a déclaré mardi le lieutenant-colonel George Bivens.

Cela a conduit des centaines de membres des forces de l’ordre à fouiller une zone d’environ 8 à 10 milles carrés près du canton de South Coventry, à environ 30 milles au nord-ouest (50 kilomètres) de Philadelphie.

L’évasion de Cavalcante a été une grande nouvelle au Brésil, où les procureurs de l’État de Tocantins déclarent qu’il est accusé d’un « double homicide qualifié » dans le meurtre de Valter Junior Moreira dos Reis en 2017 dans la municipalité de Figueiropolis, qui, selon les autorités, était dû à une dette que la victime lui devait. dans le cadre de la réparation d’un véhicule.

Les autorités de Pennsylvanie ont même diffusé un enregistrement de la mère de Cavalcante parlant en portugais, l’implorant de se rendre pacifiquement.

Cavalcante a été condamné à perpétuité en Pennsylvanie en août pour avoir tué son ex-petite amie, Deborah Brandao, devant ses enfants en 2021. Les procureurs affirment qu’il l’a assassinée pour l’empêcher de dire à la police qu’il était recherché pour le meurtre au Brésil. Il avait été arrêté en Virginie après le meurtre de Brandao, et les autorités affirment qu’elles pensent qu’il tentait de retourner au Brésil.

Le gardien de la tour de la prison qui était en service au moment de l’évasion de Cavalcante a été renvoyé. L’évasion est restée inaperçue pendant plus d’une heure jusqu’à ce que les gardes fassent un décompte.

——



Levy a signalé à Harrisburg, en Pennsylvanie, et à Rubinkam, dans le nord-est de la Pennsylvanie.