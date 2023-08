Dane O’Neill: Le coureur numéro deux de Shadwell devrait manquer le reste de la saison de plat avec une fracture du dos et des côtes cassées | Nouvelles de la course

Dane O’Neill fait des progrès après des blessures subies lors d’une chute à Wolverhampton en juillet, mais semble sur le point de rater le reste de la saison nationale.

Le pilote vétéran a été retiré de l’Eagle Eyed Tom formé à Charlie Hills dans le Sky Sports Racing Sky 415 Handicap prolongé de neuf stades le 11 juillet, juste après l’ouverture des stands.

La course a été brusquement interrompue et annulée, tandis qu’O’Neill a été pris en charge par des ambulanciers paramédicaux sur la piste avant d’être étiré et emmené à l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham.

Le pilote numéro deux de Shadwell a subi une fracture de la vertèbre thoracique et des côtes cassées, et est « frustré » selon Angus Gold, directeur de course pour la puissante opération de course et d’élevage de Sheikha Hissa.

« Dane est en train de raccommoder », a déclaré Gold. « Je lui ai parlé mardi. C’est frustrant, c’est un long processus. Sept côtes (cassées), il est évidemment très mal à l’aise, le pauvre.

« Évidemment, A – il y a le côté physique et puis, B – c’est incroyablement frustrant pour lui, quand tout l’intérêt d’être deuxième jockey, quand le premier jockey est blessé ou suspendu, vous voulez profiter au maximum de l’opportunité.

« Mais le pauvre garçon ne pourra pas être en mesure d’en tirer parti. C’est très frustrant.

« Je doute qu’il roule à nouveau cette saison. Je ne lui ai pas posé la question.

« Nous sommes au début du mois d’août et il va falloir encore un mois pour les réparer. Je ne sais pas. Il pourra peut-être rouler début octobre, mais c’est à ce moment-là qu’il se rendra normalement à Dubaï. Je doute qu’il revienne ici (cette saison). »

Image:

Jim Crowley est sur le point de purger une suspension de 20 jours pour avoir enfreint les règles du fouet lors de sa course gagnante sur Hukum dans le King George





Le malheur d’O’Neill a été exacerbé par le pilote numéro un de Shadwell, Jim Crowley, qui a été banni de 20 jours pour utilisation excessive du fouet à bord de Hukum, lors de la victoire d’un passionnant King George VI et Queen Elizabeth Stakes à Ascot samedi.

Crowley sera exclu du Juddmonte International à York dans quinze jours et avec O’Neill mis à l’écart, le tour de prune sur le Mostahdaf formé par John et Thady Gosden est maintenant à gagner.

Gold a déclaré: « Mostahdaf, pour autant que je sache, va bien, même si je n’ai pas encore parlé à John. Nous allons d’abord éliminer Goodwood. »

Lorsqu’on lui a demandé si Frankie Dettori ou William Buick pouvaient être considérés pour le trajet, Gold a ajouté : « Je ne suis pas pervers, mais je n’ai même pas mentionné le sujet. Évidemment, ce sont deux possibilités, mais nous n’avons littéralement pas eu de discussion. à ce sujet. »