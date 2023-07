Dane O’Neill: Jockey devrait se rétablir complètement après la chute de l’horreur de Wolverhampton | Nouvelles de la course

Le jockey Dane O’Neill devrait se rétablir complètement malgré des vertèbres et des côtes fracturées lors d’une chute à Wolverhampton mardi.

Le pilote vétéran a été transporté à l’hôpital après une chute d’Eagle Eyed Tom lors de la course d’ouverture.

Le hongre, entraîné par Charlie Hills, a semblé trébucher et couper les talons en quittant les étals du Sky Sports Racing Sky 415 Handicap, le renversant.

La course a été brusquement arrêtée et annulée, tandis qu’O’Neill a été pris en charge par des ambulanciers paramédicaux sur la piste avant d’être étiré et transporté à l’hôpital.

Une mise à jour sur le compte Facebook de Laura, l’épouse d’O’Neill, disait: « Après sa chute à Wolverhampton, Dane a été soigné sur la piste avant d’être transporté par l’ambulance de l’hippodrome à l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham.

« Il a eu une évaluation rapide, y compris des scanners où une vertèbre thoracique fracturée et des côtes fracturées ont été découvertes.

« Dane devrait subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours et on s’attend à ce qu’il se rétablisse complètement après une période de rééducation. »

Le message a ajouté: « Dane et sa femme Laura tiennent à remercier le personnel médical pour leurs soins et sont reconnaissants pour tous les meilleurs vœux reçus de ses amis et collègues de course. »

O’Neill est un membre clé de l’opération Shadwell et le directeur de course Angus Gold a été soulagé du pronostic.

Il a déclaré: « C’est fantastique. C’est le seul élément important – qu’il se rétablisse complètement. De notre point de vue, vous détestez voir cela arriver à n’importe qui, mais du point de vue de Shadwell, il est une partie importante de notre opération.

« Nous allons certainement remarquer son absence très fortement, mais tout ce qui compte, c’est qu’il aille mieux. Nous lui souhaitons juste le plus rapide des rétablissements et espérons qu’ils opèrent bientôt et le remettent sur les rails.

« Tant qu’il va bien, c’est tout ce qui nous intéresse – et nous avons hâte de le récupérer dès qu’il sera réparé. »

O’Neill a monté 23 vainqueurs en Grande-Bretagne jusqu’à présent en 2023 et a décroché deux courses du groupe 1 à Meydan plus tôt cette année, dont Danyah au Al Quoz Sprint le soir de la Coupe du monde de Dubaï.

« Il fait partie intégrante de l’opération, pas seulement sur l’hippodrome, mais il fait beaucoup de travail, tout autour de Lambourn pour nous en particulier, et il est extrêmement utile pour nous tous », a ajouté Gold.

« Il entretient de bonnes relations avec (la directrice de Shadwell) Sheikha Hissa, et elle est évidemment très inquiète pour lui. J’espère que tout se passera bien pour lui et nous lui envoyons tous nos meilleurs vœux. »