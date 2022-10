Dane Cook se moque de son écart d’âge avec sa fiancée dans une nouvelle émission spéciale : “Elle n’était pas en vie pendant les 26 premières années” de sa vie

La nouvelle comédie spéciale de Dane Cook “Above It All” a été créée mercredi sur la plateforme Moment, et l’acteur de “Good Luck Chuck” en a profité pour se rôtir pour son écart d’âge de 26 ans avec sa nouvelle fiancée, Kelsi Taylor.

Dans une bande-annonce de la spéciale, l’homme de 50 ans a déclaré à propos de sa compagne de 23 ans : “Elle faisait ses devoirs, et j’ai dit : ‘Où étais-tu toute ma vie ?’ Et puis je me suis souvenu qu’elle n’était pas en vie pendant les 26 premières années.”

Cook, qui sort avec Taylor depuis plus de cinq ans, a proposé en août. La sœur de Cook a pris des photos de fiançailles du couple.

LA PETITE AMIE DE DANE COOK, KELSI TAYLOR, 20 ANS, CÉLÈBRE LE 47E ANNIVERSAIRE DU COMÉDIEN AVEC UN MESSAGE DOUX

Dans une interview avec E! News, Cook a déclaré que Taylor était impliqué dans le processus de création de la série. “Elle a vu tout ce sur quoi je travaillais pour la série… et elle m’a dit : ‘Garde ça. Je pense que cette partie sera géniale.’ Il y a même du plaisir à nos frais.”

Il a ajouté: “Si nous ne pouvons pas en rire, alors personne d’autre n’est autorisé.”

STARS PLUS ÂGÉES QUI DATE DES ADOLESCENTS

Cook n’a eu aucun problème à être la cible de ses propres blagues dans le passé et a été extrêmement ouvert sur l’écart d’âge dans sa relation.

Dans une précédente interview avec Jimmy Kimmel, le comédien a plaisanté en disant : “Les gens disent : « Vous volez le berceau. » Je me disais : ‘Elle n’a pas dormi dans un berceau depuis 9 ans… détendez-vous !'”

À propos de sa relation avec Taylor et de la façon dont elle s’intègre dans sa comédie, Cook a déclaré à E! : “J’étais juste en train d’essayer du matériel sur elle l’autre jour, où je me disais : ‘Hé, je pense que j’ai peut-être mon premier quoi-c’est – une blague sur le fait d’être mariée… Alors, elle a eu l’exclusivité. Nous l’avons essayée, et elle a dit : “J’approuve. C’est une bonne idée.””

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le comédien a filmé son émission spéciale chez lui en Californie, invitant les fans dans son jardin personnel.