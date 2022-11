Dane Cook, 50 ans, a hâte d’avoir des enfants avec sa fiancée de 24 ans : “Le genre de papa qui aime écouter”

Dane Cook a déjà la fièvre des bébés avant de dire “oui” à sa fiancée Kelsi Taylor.

Le comédien de 50 ans a parlé de fonder une famille après que les deux se soient mariés.

“Je ne peux pas attendre, pour être très honnête avec vous”, a déclaré Cook lors d’une interview avec People.

“Je suis juste excitée à l’idée. Sa sœur vient d’avoir son deuxième bébé, et j’adore la voir avec l’enfant. Elle adore ça, et j’adore les enfants. Quand le moment sera venu, nous vérifierons.”

Après avoir fréquenté pendant plus de cinq ans, la star de “Good Luck Chuck” a officialisé sa relation avec un instructeur de fitness de 24 ans en juillet avec une demande en mariage sur la plage.

“À la seconde où il a commencé à chercher sa poche arrière, mon estomac s’est retourné”, a déclaré Taylor au média l’été dernier.

“Je n’aurais pas pu demander pour le moment d’avoir été plus parfait.”

Cook ne semble pas se soucier de l’écart d’âge de 26 ans entre lui et Taylor, car il s’est moqué du fait qu’elle était dans la vingtaine lors d’une comédie spéciale.

“Elle faisait ses devoirs et j’ai dit : ‘Où étais-tu toute ma vie ?’ Et puis je me suis souvenu qu’elle n’était pas en vie pendant les 26 premières années.”

Il a continué à dire comment il prévoyait d’être le meilleur père pour ses futurs enfants.

“J’espère que je pourrais me voir comme le genre de père qui aime écouter, aimer être là, aimer collaborer, mais qui vous apprend toujours à fixer ces limites et à ne vouloir tirer que le meilleur de vous-même”, a-t-il fait remarquer.

Depuis que le père de Cook est décédé en 2007, il a ajouté qu’il pourrait suivre les traces de son père en matière de parentalité.

“J’en parlais justement à Kelsi l’autre jour, en disant : ‘J’aime ce mélange de l’idée qu’il y a du plaisir, de la joie et de l’énergie, mais tu veux toujours ces limites.’ Mon père était doué pour être le disciplinaire quand il n’était pas amusant, et je dis: “Je pense que je serais comme ça.” Mon père pourrait être un no b—–it, no-nonsense, ne soyez pas un bavard, soyez un do-er.”

Bien que Cook et Taylor n’aient pas encore fixé de date pour leurs noces, le couple attend avec impatience la planification du mariage.

“Nous n’avons pas de date, mais nous nous dirigeons vers [one]”, a noté Cook.

“Nous voulons juste profiter de tout cela.”