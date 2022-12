D’Andrew Tate à Kanye West, ce sont les personnes les plus polarisantes sur Internet en 2022

Peut-être qu’aucune célébrité n’était plus visible et polarisante en 2022 que Kanye West, qui a récemment changé son nom légal en Ye. Le rappeur et entrepreneur semblait être sur une descente constante dans le monde des théories du complot sans fondement et des diatribes antisémites. Au cours des deux derniers mois, il a été condamné pour une série d’incidents – affirmant à tort que George Floyd était mort du fentanyl, tweetant qu’il irait “death con 3” sur le peuple juif, et faisant l’éloge d’Adolf Hitler et des nazis dans une interview avec le théoricien du complot de droite Alex Jones, entre autres choses. , et le nationaliste blanc Nick Fuentes. En réponse, ces derniers mois plusieurs partenaires de longue date dont Adidas et Balenciaga ont mis fin à leurs collaborations avec lui. Les fans ont abandonné le musicien en masse, et la plus grande page Reddit pour les partisans de Ye s’est transformée en centre d’éducation sur l’holocauste et Taylor Swift apprécie la page après l’interview de Jones. Un modérateur honoraire du r / Kanye Reddit et fan de longue date de Ye a précédemment déclaré à Insider que le forum était un “bain de sang” d’interdictions et qu’il ne soutenait pas les actions du musicien. Pourtant, de nombreux stans purs et durs refusent de renier leur inspiration. La phrase “Il a obtenu son diplôme” une référence au troisième album bien-aimé de Ye, tendance sur Twitter et devenu un mème viral parmi les supporters inflexibles la semaine dernière. Il existe plusieurs comptes Instagram avec des milliers d’abonnés dédiés au rassemblement autour de Ye malgré la tourmente.