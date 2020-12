Les vraies femmes au foyer de Dallas‘ D’Andra Simmons a été hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus.

La star de Bravo, âgée de 51 ans, a été emmenée dans un établissement de Dallas après une baisse de son taux d’oxygène et elle commencera bientôt un traitement avec le remdesivir, un médicament antivirus.

« D’Andra Simmons a été testée positive pour Covid et a été admise dans le service Covid de l’hôpital UT Southwestern au Texas », a déclaré son attachée de presse dans un communiqué publié à E! Nouvelles. «Ses niveaux d’oxygène étaient à la limite, et elle va commencer le remdesivir. À ce stade, nous vous demandons de la respecter et [her] la vie privée de la famille et d’envoyer vos prières pour un prompt rétablissement. «

D’Andra Vraies femmes au foyer co-star Jennifer Davis a partagé un message de soutien sur son histoire Instagram. « Merci de prier pour @dandrasimmons, elle a un COVID, est en soins intensifs sous oxygène », a posté Jen.

La semaine dernière, D’Andra avait partagé sur Instagram qu’elle était à la maison et qu’elle se remettait d’une chirurgie de remplacement de la cheville. Elle posté une photo de famille du samedi 26 décembre qui montrait sa jambe gauche bandée et qui écrivait dans la légende qu’elle se sentait «très reconnaissante» pour ses amis et sa famille cette année.