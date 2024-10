Dandadan Cast Go Wild avant la première du blockbuster

Les acteurs officiels du très attendu film Science SARU DAN DA DAN (également couramment orthographié comme Dandan) les anime ont fait la promotion du nouveau Saut Shonen-séries, se réunissant lors de leur avant-première et déposant quelques lignes de référence devant un public animé.









Via Actualités Entax, DAN DA DAN Les principaux acteurs Natsuki Hanae (Okarun), Shion Wakayama (Momo), Kazuki Nakai (Serpo) et Mayumi Tanaka (Turbo Granny) sont apparus lors d’une projection préalable à Osaka le 21 septembre, où rien n’était hors de propos avant la diffusion de l’anime. une première très attendue. Le Saut Shonen La série est connue pour son humour juvénile, que Tanaka et Hanae ont particulièrement joué lors de l’événement. « Je suis venu à Osaka parce que je pensais que mon pénis pourrait être dans la salle », a déclaré Hanae, faisant référence aux événements malheureux affectant son personnage dans la série. Tanaka est allé encore plus loin en disant : « Laisse-moi te sucer le pénis », racontant la réplique emblématique de Turbo Granny de la série. (Note de traduction : cela a également été traduit en anglais par certains par « Laissez-moi gobbler votre schlong. »)









Dandadan présente des talents de doublage majeurs de One Piece, Demon Slayer et plus

Les quatre doubleurs sont bien connus dans l’industrie ; Hanae est peut-être mieux connue pour avoir joué Tanjiro dans Tueur de démonsavec les rôles représentatifs des autres acteurs, notamment Une pièceC’est Luffy (Tanaka), Une pièceZoro (Nakai) et Wakayama dans le rôle de Lycoris ReculC’est Takina Inoue. Wakayama a ajouté qu’elle aimait DAN DA DANles développements rapides de . Hanae a loué le « pouvoir des images et de l’action » et l’aspect comédie romantique, Tanaka et Nakai étant tous deux d’accord.





La série fait partie des anime les plus attendus de cette année. Science SARU, connue pour Inu-Oh, Dandy de l’espace, Devilman Crybaby et bien plus encore animeront la série, démontrant à nouveau le flair artistique caractéristique du studio dans DAN DA DANLa bande-annonce récente de. Même si les fans sont optimistes, les chiffres de l’industrie le sont également ; la série sera diffusée sur MBS au Japon, dont le directeur de la programmation, Shinichi Tabuchi, prédit qu’elle se répandra comme certains des plus grands titres d’anime, notamment Jujutsu Kaisen, Tueur de démonset Haikyu !!.

Dandadan « a le potentiel de pousser Shonen dans une toute nouvelle direction »





DAN DA DAN raconte l’histoire de l’occulte et du paranormal, en adaptant le manga du même nom de Yukinobu Tatsu publié en série sur Shonen Jump+. Avant sa première, le doubleur anglais d’Okarun, AJ Beckles, a déclaré qu’il pensait que « cet anime a le potentiel d’aider à pousser le shounen dans une direction complètement nouvelle que nous n’avons jamais vue auparavant, et j’ai tellement de chance d’en faire partie ». il. » La série commence à être diffusée sur Netflix, Hulu et Crunchyroll le 3 octobre.

Source: Actualités Entax