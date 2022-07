“Dancing with the Stars” Witney Carson dit qu’elle était “gênée” de révéler un diagnostic de cancer aux producteurs

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Witney Carson menait sa propre bataille lors de sa première saison sur “Dancing with the Stars”.

Carson, 28 ans, a confié au magazine People qu’elle avait failli rater l’occasion de son “rêve” lorsqu’elle a découvert qu’elle avait reçu un diagnostic de mélanome, une forme de cancer de la peau, quelques semaines avant son arrivée à Los Angeles en 2014.

“J’ai finalement reçu cet appel qui allait faire monter en flèche ma carrière”, a-t-elle déclaré au point de vente. “C’était mon rêve.”

Avant qu’elle ne le sache, le monde ici a été bouleversé.

“Tout d’un coup, on m’a diagnostiqué un mélanome et, bien sûr, étant moi-même, je me dis : ‘Ça va. Je peux toujours aller dans la série'”, a-t-elle déclaré à propos de la saison où elle a joué aux côtés de Cody Simpson.

Le vétérinaire “DWTS” a noté qu’elle était “gênée” de révéler son diagnostic parce qu’elle voulait que les gens pensent qu’elle était en bonne santé.

“Je pense que j’étais gêné uniquement par le fait que j’étais un athlète et que j’étais censé englober tout ce qui était sain et en forme. J’étais censé faire toutes les bonnes choses pour être un athlète, et c’était donc embarrassant pour moi de être comme, ‘Oui, j’avais, j’étais malade. J’étais littéralement malade’, a-t-elle dit. “Les producteurs ne savaient pas. Mon partenaire ne le savait pas. Je voulais que les gens pensent que j’étais en parfaite santé.”

Pour Carson, il n’y avait aucun moyen qu’elle rate cette opportunité, même si cela signifiait qu’elle danserait avant que les médecins ne l’autorisent.

“Je marche dans mon premier jour de répétitions, j’y vais juste à fond”, a déclaré Carson. “Le médecin ne m’a autorisé à rien d’actif. J’ai juste décidé de le faire quand même, car comment pourrais-je ne pas le faire? C’est mon rêve. Alors j’y vais, je fais toute la routine. Je me dis: ‘Mon pied est tellement en sueur. Je suis tellement en sueur. C’est tellement bizarre, ” et j’ai baissé les yeux et ma chaussure de tennis blanche est juste couverte de sang, juste couverte de sang. J’ai déchiré mes points de suture. J’ai dû me faire envelopper le pied chaque semaine après avoir a fait l’émission en direct. Donc, si vous revoyez les vidéos, vous verrez mon pied gauche enveloppé dans de la gaze.

Carson, qui a reçu un diagnostic de cancer de la peau à 19 ans, pense que son utilisation de lits de bronzage au lycée aurait pu y contribuer. Ses deux parents sont également des survivants du cancer du mélanome – la génétique joue un rôle dans le mélanome.

“Je n’ai pas mis les pieds dans un lit de bronzage depuis que j’ai été diagnostiquée, à 19 ans”, a-t-elle déclaré. “Je n’y ai pas mis les pieds.”

Carson est maintenant un collaborateur d’EltaMD Skin Care pour leur campagne “Head, Shoulders, Knees and Toes” pour aider à sensibiliser à la prévention du cancer de la peau et à promouvoir la sécurité au soleil.

Carson et son mari, Carson McAllister, prennent des mesures préventives pour protéger leur enfant d’un an, Kevin Leo McAllister, du soleil en lui appliquant un écran solaire dès son plus jeune âge.