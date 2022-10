‘Dancing with the Stars” Vinny Guadagnino retrouve le casting de ‘Jersey Shore’ dans l’émission de compétition: ‘My boys’

Du poing dans les clubs à la samba, la star de la télé-réalité Vinny Guadagnino a apporté un morceau de “Jersey Shore” à “Dancing with the Stars” cette semaine.

C’était une réunion “Jersey Shore”, alors que les membres de la distribution Michael “The Situation” Sorrentino et Pauly “DJ Pauly D” DelVecchio soutenaient leur co-vedette du public lors de la soirée sur le thème de Disney pour le concours de danse.

“Le meilleur était… quand nous étions juste à l’arrière en train de nous détendre, et je les ai vus… mes garçons sont entrés et nous étions juste… en train de passer un bon moment à faire la fête”, a déclaré Guadagnino en exclusivité à Fox News Digital.

Sa partenaire de “Dancing with the Stars”, Koko Iwasaki, a ajouté qu’elle “avait l’impression [she] était à Jersey.”

“Quand ces deux-là sont arrivés, son accent est devenu plus fort. Tout d’un coup [it] est devenu Jersey très rapidement. C’était le meilleur”, a souligné Koko.

Guadagnino a continué à expliquer qu’il était tout à fait approprié que ses coéquipiers de “Jersey Shore” aient montré leur soutien à la soirée “Italian Luca”, tandis que les fans ont déclaré que le concurrent de danse rendait les Italiens “fiers” de sa performance.

Lui et son partenaire se sont déguisés en personnages de “Luca” de Disney et Pixar et ont interprété une samba sur la chanson “Il Gatto E La Volpe” du film.

L’ancien de “Jersey Shore” a profité de son histoire Instagram et a partagé une vidéo de lui dans les coulisses avec “The Situation” et Pauly D.

“Aw mec, je suis habillé en Luca et j’ai trouvé d’autres Italiens ici”, a déclaré Vinny, tout en pointant la caméra vers ses coéquipiers de “Jersey Shore” dans les coulisses.

Pauly D a répondu “Oui, oublie ça”, avec un accent italien.

Ce n’est pas la première fois qu’un acteur de “Jersey Shore” rejoint “Dancing with the Stars”.

“The Situation” a joué dans l’émission de concours de danse de la saison 11.

Guadagnino a également parlé à Fox News Digital de son anxiété alors qu’il était dans “Dancing with the Stars”.

“Cette compétition a fait ressortir mon anxiété parce que c’est le trac comme je ne l’ai jamais ressenti auparavant. Je vais faire quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant à la télévision en direct, et ça doit être sacrément proche de la perfection”, a-t-il exclusivement a déclaré à Fox News Digital.

“Cela a fait ressortir cette anxiété… à chaque fois que nous la surmontons… repensons-y et disons : ‘Wow… j’ai vraiment fait ça.'”

“Dancing With the Stars” est diffusé en direct le lundi à 20 h HE / 17 h PT sur Disney +.