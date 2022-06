NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

« Dancing with the Stars » pro Derek Hough a beaucoup à célébrer.

Le danseur de salon professionnel, 37 ans, a parlé à Fox News Digital de ses récents fiançailles avec Hayley Erbert, admettant qu’il avait été « traqué pendant des années » avant de se mettre à genoux.

« J’ai été harcelé pendant des années, pas par ma fiancée, mais par des fans et des gens qui m’ont dit : ‘Quand vas-tu faire ça ? Allez, mec, lève-toi.’ C’est donc officiel et je suis si heureux », a-t-il partagé.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2015 après s’être rencontré sur « Dancing with the Stars », et Hough a planifié un engagement qui a surpris Erbert, ce qui, selon lui, était « impossible » à faire.

« Toute la journée, nous étions comme un voyage en hélicoptère avec mon copain, et je savais que je devais la faire sortir de la maison pendant 8 heures », a commencé Hough. « Nous sommes allés dans l’un de nos endroits spéciaux, qui était Yosemite, qui est un endroit spécial pour Hailey et moi, et nous l’avons survolé, ce qui est très unique. »

Il a partagé que le couple s’est étreint et a pleuré pendant 20 minutes avant de se dire un mot.

Hough et Erbert s’imprègnent du bonheur des fiançailles, mais Hough a partagé qu’ils ne voulaient pas que ce soit des « fiançailles super longues ».

« Nous cherchons déjà des idées, des lieux. Nous voulons en quelque sorte prendre de l’avance parce que nous savons que c’est tout un processus, mais nous en sommes ravis », a-t-il déclaré. « Je veux en faire une occasion vraiment spéciale et une chose que je dirai, c’est que nous avons des amis plutôt sympas qui sont de bons musiciens, artistes et interprètes. Donc, ça va être un mariage très divertissant, nous le dirons. «

En ce qui concerne la première danse du couple, Hough a partagé que le duo « prendrait la nuit » et ne présenterait pas une performance somptueuse. « On se dit : ‘Hé, on va faire un petit quelque chose, mais on prend la nuit. Vous jouez tous pour nous.' »

Hough présente son spectacle à Las Vegas, « No Limit: Derek Hough » depuis mai. Les spectacles sont présentés exclusivement au Venetian Hotel et se dérouleront jusqu’en septembre.

« Le public est juste l’énergie est incroyable », a-t-il déclaré à propos de ses spectacles à Vegas. « Il y a des grand-mères dans le public, il y a des enfants dans le public, il y a des mamans et des papas, il y a un si large éventail de personnes, et ils trouvent tous quelque chose qu’ils aiment et apprécient, et j’en suis très fier. »

Hough a déclaré que c’était « vraiment spécial » pour lui chaque fois que quelqu’un parle en bien de son émission ou aime sa performance.

Le lauréat du prix Emmy a partagé son prochain projet, qui a récemment été approuvé par National Geographic et mettra en vedette Hough voyageant à travers le monde et apprenant les danses indigènes de chaque endroit.

« Je vais voyager à travers le monde, aller à différents endroits, aux origines de certaines danses et apprendre l’histoire, comprendre l’origine, où elle se trouve maintenant et emmener une célébrité avec moi et avoir une performance incroyable au fin de l’épisode », a-t-il partagé.

Bien que Hough ait un mariage à planifier et parcourra le monde, il reviendra à « Dancing with the Stars » une fois qu’ils seront passés à Disney Plus.

« Je suis très excité à ce sujet parce que, premièrement, j’ai l’impression que c’est là que beaucoup de choses se passent de toute façon », a-t-il déclaré en parlant du service de streaming. « Vous savez, dans cinq ans, dix ans, le streaming est un gros joueur, vous savez, et le divertissement. Ce qui me passionne aussi, c’est que c’est une première. Cela n’a jamais été fait là où une émission de télé-réalité de compétition a été sur un service de streaming. »

« Dancing with the Stars » a été présenté sur ABC pendant 30 saisons avant de passer à un service de streaming. « C’est comme un bon moment pour dire » OK, une nouvelle image de marque, une réinvention, une réinvention « , vous savez, mais toujours, bien sûr, avec le cœur de la série », a déclaré Hough.

