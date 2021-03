Réalisée par Michael D. Ratner, la série en quatre parties couvre les mois qui ont conduit à sa nuit presque fatidique, à son overdose et à ce qui s’est passé après. Lovato parle de sa dépendance à la cocaïne, à l’alcool et au Xanax, et ses problèmes d’épuisement, de maladie mentale et de trouble de l’alimentation.

Dans une interview accordée à CNN, Ratner a déclaré que lorsque lui et Lovato ont commencé à discuter de ses expériences, « elle était prête » à raconter ce qui s’était réellement passé après des mois de manchettes trompeuses et de désinformation dans les nouvelles.

« Quand vous êtes au niveau de Demi Lovato, vous ne répondez pas à ces faux titres. Et je pense que c’était très difficile à l’époque, mais elle n’a répondu à aucun d’entre eux », a déclaré Ratner, ajoutant, » Il y avait beaucoup de désinformation là-bas, et c’était l’occasion de dire la vérité dans ses propres mots avec sa famille, ses amis et ceux qui l’ont vécu. «

Ratner, qui avait auparavant collaboré avec Lovato sur un clip vidéo et réalisé « Seasons » de Justin Bieber via sa société OBB Pictures, a déclaré qu’il avait gagné la confiance de Lovato en écoutant.

«Une fois que vous avez une compréhension claire de leurs objectifs et à quel point il est important de raconter l’histoire pour sa croissance ultime, nous avons commencé le tournage», a expliqué Ratner.

Quelques semaines plus tard, la pandémie a frappé. Mais Ratner a déclaré que lui et Lovato avaient tous deux un sens à faire la lumière sur les problèmes de santé mentale.

« Je pense que l’un des principaux points à retenir dans ce film est qu’il est juste de ne pas aller bien et de demander de l’aide si vous le pouvez. Et tout le monde n’aura pas une équipe de soutien rémunérée, mais vous n’en avez pas nécessairement besoin », a-t-il déclaré. . « Vous avez besoin de quelqu’un à qui vous adresser pour vous réconforter et d’avoir des personnes en qui vous avez confiance et qui ont vos meilleurs intérêts. En plus de provoquer un dialogue sur ces choses et d’éliminer une partie de la stigmatisation, nous espérons que les gens ne vivent pas seulement avec ces pensées dans leur tête isolément, et au lieu de cela se rendre compte que c’est tout à fait bien d’en parler et qu’ils devraient le faire. «

Il a déclaré que le tournage pendant la pandémie avait contribué à façonner la série pour qu’elle «parle à l’époque».

« Une partie du charme de la réalisation de films documentaires est la spontanéité. Vous savez, vous découvrez que quelque chose se passe, vous prenez une caméra et vous partez », a-t-il déclaré. « Tout devait être vraiment planifié, des protocoles de test stricts, des mesures de santé et de sécurité, c’était primordial. C’était beaucoup plus tracé. Et je pense que vous voyez cela dans le tournage. »

Lovato et ses proches qui ont participé à la série décrivent leurs luttes, leur chagrin et, finalement, leur espoir.

« C’est un documentaire humain, pas un documentaire musical », a déclaré Ratner. « Elle est humaine et elle ne prétend pas être quelque chose qu’elle n’est pas. »

« Elle dit très ouvertement, » c’est là où j’en suis aujourd’hui. Je travaille sur moi-même tous les jours. Je suis imparfaite, je fais de mon mieux. Je fais face à mes luttes et à mes démons « », a poursuivi Ratner. « Tu sais, c’est un être humain. Et je pense que le but, encore une fois, ce qu’elle prêche, c’est que le voyage de chacun est unique. »