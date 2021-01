MYLEENE Klass a été éliminé de Dancing on Ice lors d’une première semaine de choc.

L’ancienne popstar a perdu le skate au profit du rappeur Lady Leshurr dans l’épisode en direct de ce soir.

Klass a déclaré: «Je n’aurais pas pu le faire sans Lukasz, ma famille et mes amis.

«Je n’avais jamais patiné auparavant, j’ai une compétence que j’ai apprise en lock-out, qui l’aurait pensé?

« Pour toute l’équipe, ce n’a pas été une production facile à mettre en place en lock-out. Je me sens vraiment étouffé. »

Le rappeur était arrivé dernier lors de la première semaine de la compétition.

Le musicien classique et popstar Myleene était le fond du spectacle de ce soir.

Pendant ce temps, le comédien Rufus Hound était absent de l’épisode de ce soir alors qu’il s’auto-isole après être entré en contact avec quelqu’un qui a été testé positif pour Covid-19.

Hound, qui a suscité des centaines de plaintes auprès de l’Ofcom, le chien de garde après avoir pris pour cible le gouvernement pour sa position sur les repas scolaires gratuits lors de l’épisode de lancement de dimanche dernier, a plaisanté en disant qu’il travaillait sur des jeux-questionnaires à la demande.

Il a écrit sur Twitter: « Ma déclaration d’isolement: ravi de dire que j’ai regardé presque tous les épisodes de Countdown on All4, Only Connect sur iPlayer et que j’aurais dû faire des percées significatives dans Pointless à cette heure demain. »

Une porte-parole d’ITV a ajouté: « Cette semaine, Rufus Hound est entré en contact avec une personne en dehors de l’émission qui a été testée positive pour Covid-19.

«Cela signifie que, suivant les directives du gouvernement, il s’isolera pendant 10 jours.

«Nous espérons le revoir bientôt sur la glace.»

L’hôte Holly Willoughby a rassuré les fans que toutes les précautions étaient prises pour s’assurer que l’ensemble était aussi sécurisé que possible.

Radio DJ a remporté le Golden Ticket de ce soir, ce qui lui a permis d’éviter le vote du public et d’avoir une place dans la prochaine étape.