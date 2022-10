Dancing on Ice révèle que le meilleur comédien de télévision est la huitième star à rejoindre l’émission à succès d’ITV

DANCING On Ice a révélé le nom de la huitième star rejoignant le succès du patinage ITV.

Le comédien de stand-up Darren Harriott a été dévoilé comme la dernière célébrité à apparaître par Trisha Goddard de TalkTV aujourd’hui.

Getty

Le comédien Darren Harriott apparaîtra sur Dancing On Ice l’année prochaine[/caption]

TVI

Holly Willoughby et Phillip Schofield reviendront pour animer l’émission ITV[/caption]

Il est apparu en direct sur son émission cet après-midi dans un état de panique, en disant : « Trisha, tu dois m’aider.

« Je panique. Je suis inquiet. Je ne peux pas patiner, je ne danse pas vraiment. Que suis-je en train de faire?”

Darren sera familier aux téléspectateurs grâce à ses apparitions dans 8 chats sur 10, Live At The Apollo et l’émission dérivée de Bake Off, Extra Slice.

L’humoriste de 34 ans a pointé l’un des problèmes qu’il pourrait rencontrer lors de son apparition dans Dancing On Ice l’année prochaine.

Il a expliqué: “J’ai les plus grands pieds qu’ils aient jamais eu dans l’émission, ils ont dit – je ne fais que du 13.”