Dancing on Ice révèle que la star de la BBC qui est apparue sur Drag Race UK est la sixième célébrité à rejoindre l’émission de patinage

La star de DRAG Race, The Vivienne, a rejoint le casting de Dancing On Ice.

La Vivienne, également connue sous le nom de James Lee Williams, est une drag queen galloise, qui a remporté la première série de RuPaul’s Drag Race UK en 2019.

Parlant de relever le défi, The Vivienne a déclaré: «Je suis plus que ravie d’annoncer que je participerai à Dancing on Ice en 2023!

« Honnêtement, c’est un rêve devenu réalité et j’ai hâte de commencer à m’entraîner sur la glace.

“Être le premier artiste drag à participer à l’un des grands concours de télé-réalité britanniques est vraiment un honneur.

“Je pense que c’est un grand pas en avant pour la représentation queer à la télévision.”

Ils rejoignent les concurrents précédemment annoncés, la star de Corrie Mollie Gallagher, le gymnaste Nile Wilson, le vainqueur de Love Island Ekin-Su Culculoglu, la star du football John Fashanu et l’actrice et DJ Patsy Palmer.

Le soleil a raconté comment la chanteuse de Liberty X Michelle Heaton s’est également inscrite pour participer à la prochaine série de l’émission à succès ITV.

Pals a déclaré que Michelle, 43 ans, avait hâte de commencer à s’entraîner pour Dancing on Ice.

Une source a déclaré: “Michelle a vraiment impressionné l’équipe de Dancing on Ice et ils étaient ravis de pouvoir lui offrir une place dans l’émission de cette année.

“Michelle a traversé beaucoup de choses ces dernières années et elle a surmonté beaucoup de choses pour en arriver là.

“Elle veut se surpasser et rendre ses enfants fiers d’elle.

“Michelle se prépare à commencer sa formation pour Dancing on Ice.

« Elle est impatiente de partir et a hâte d’aller sur la glace.

“Michelle est une bonne danseuse mais n’a jamais patiné en dehors de ses enfants et veut s’assurer qu’elle est en mesure de tout donner au spectacle.”

Dancing on Ice devrait revenir sur ITV et ITVX en 2023 et verra 11 célébrités se rendre sur la glace pour patiner en direct dans l’espoir d’être couronnée championne, suivant les traces fantaisistes de Jake Quickenden, James Jordan, Joe Swash et le gagnant de cette année, Regan Gascoigne.