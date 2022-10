Dancing on Ice révèle que la gymnaste olympique est la dernière célébrité à rejoindre la série 2023 après la star du savon et la légende du football

DANCING on Ice a dévoilé sa dernière recrue : la gymnaste olympique Nile Wilson.

Il est la quatrième célébrité confirmée à participer à la nouvelle série qui sera diffusée en janvier.

Révélant la nouvelle sur sa chaîne YouTube, Nile, 26 ans, a déclaré : « Je vais être sur Dancing on Ice d’ITV ! C’est une chose vraiment cool.

« Je n’ai certainement pas fait beaucoup de patin à glace, mais je suis tellement excitée d’avoir cette opportunité.

“Je suis tellement excité de me lancer dans cette routine et de me sentir à nouveau comme un athlète.”

Sur ce qu’il espère apporter à la glace, Nile a déclaré: “Mon plus grand objectif dans l’émission est de faire quelque chose que personne n’a jamais fait avant.

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online, où nous vous apporterons des mises à jour en direct dès qu’elles se produiront, avant tout le monde.