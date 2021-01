Les téléspectateurs DANCING On Ice ont critiqué le spectacle de patinage artistique pour avoir submergé le NHS pendant la pandémie de coronavirus.

Dans le premier épisode de dimanche, les téléspectateurs ont vu comment plusieurs concurrents – à la fois des célébrités et des patineurs professionnels – ont été précipités à A&E après avoir subi d’horribles blessures en répétition.

Au début de l’émission, l’ancien skieur olympique Graham Bell, a admis qu’il se sentait «tellement coupable» après que son partenaire Yebin ait «perdu un morceau de sa jambe» quand il est tombé et l’a coupée.

La patineuse américaine Yebin, 36 ans, a été gravement blessée lorsque le patin de Graham l’a poignardée au tibia.

Des images ont montré que Yebin avait été considérablement transportée hors de la glace sur une civière médicale et que la blessure l’avait forcée à quitter la glace dans un avenir prévisible.

Ensuite, les téléspectateurs ont regardé la présentatrice populaire Denise Van Outen se décolorer l’épaule lors des répétitions avec son partenaire professionnel, Matt Evers.

Denise est tombée sur la glace alors que Matt tombait lourdement sur elle et elle a dû se rendre à l’hôpital pour s’assurer que rien n’était cassé.

L’actrice de 46 ans a refusé de laisser sa blessure douloureuse la forcer à sortir de la compétition et les téléspectateurs ont été époustouflés par son engagement alors qu’elle se produisait dimanche.

Enfin, les téléspectateurs sont devenus plus ennuyés lorsque la troisième blessure horrible a montré que Rebekah Vardy a accidentellement tranché le visage de son partenaire Andy Buchanan.

À quelques jours de la première de l’émission, Andy a subi une énorme entaille au visage alors que le skate de Rebekah le frappait.

Un aperçu vidéo avant leur performance, a vu Andy renverser Rebekah sur son bras lorsque la lame de son patin s’est connectée à son visage.

La lame a laissé une énorme entaille juste à côté de son nez, que le personnel de l’hôpital a décidé de coller plutôt que de fermer avec des points de suture.

Les téléspectateurs de Dancing On Ice étaient furieux que l’émission imposerait un fardeau supplémentaire au NHS pendant la pandémie de coronavirus, la qualifiant d ‘ »irresponsable ».

Un utilisateur de Twitter a écrit: « UK Gov: » Ne mettez pas de pression inutile sur le NHS « . ITV: attachons des couteaux aux pieds des célébrités. »

Un autre a ajouté: « c’est un peu étrange qu’ils continuent tous à faire des victimes. Un peu inconsidéré envers le NHS en ce moment, sûrement. »

Et un troisième a déclaré: « Je viens de regarder le premier épisode de Dancing On Ice. Deux personnes ont dû aller en A et E à cause d’accidents de patinage. Notre NHS est poussé à pleine capacité pour le moment. Le patinage n’est certainement pas essentiel pour le moment !! »

Le premier épisode de Dancing On Ice est intervenu après que le principal patron du NHS England a révélé aujourd’hui qu’une personne était admise à l’hôpital avec un coronavirus « toutes les trente secondes ».

Le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a refusé de « calmer » les chiffres « stupéfiants », prévenant que les hôpitaux et le personnel sont soumis à une « pression extrême ».

Il a déclaré qu’il y avait eu 15 000 patients hospitalisés de plus à travers l’Angleterre depuis le jour de Noël, ajoutant: « De manière stupéfiante, toutes les trente secondes à travers l’Angleterre, un autre patient est admis à l’hôpital avec un coronavirus. »

Un total de 37 475 personnes étaient hospitalisées au Royaume-Uni à 16 heures hier – un nombre record et plus du double du pic de la première vague.

L’épisode de Dancing On Ice de ce soir a vu la moitié des concurrents s’affronter, dont Jason Donavon, Lady Leshurr, Denise Van Outen, Rebekah Vardy, Joe Warren-Plant et Rufus Hound.

Lady Leshurr et Joe Warren-Plant ont atterri dans les deux derniers fans choquants, mais le public a voté pour que les rappeurs sauvent sa place dans la série en dansant dans « Skate to Save » de la semaine prochaine.