Dancing On Ice pro forme un jeune patineur artistique qui a fui la guerre d’Ukraine vers le Royaume-Uni | Nouvelles du monde

Un patineur artistique ukrainien de sept ans qui a fui la guerre pour vivre à Bristol a reçu une formation d’un patineur professionnel de Dancing On Ice, après avoir été présenté sur Sky News.

Gosha Mandziuk a concouru à l’échelle nationale chez lui et s’est entraîné six jours par semaine, mais le conflit l’a obligé à lutter pour maintenir son entraînement.

Maintenant, la communauté du patinage sur glace au Royaume-Uni s’est mobilisée pour le soutenir, y compris le patineur professionnel américain Matt Evers, qui a joué dans toutes les séries de l’émission ITV.

“Voir et entendre son histoire m’a vraiment touché le cœur”, a déclaré Matt.

“Je pense qu’en tant que patineur professionnel et en travaillant avec 15 célébrités différentes sur Dancing On Ice, nous pouvons repérer certaines choses qu’un entraîneur ou un patineur normal ne peut pas voir.

“En voyant les enregistrements de lui et à partir du moment où vous avez filmé, je peux certainement voir qu’il a du potentiel. Même la façon dont il se tient dans ses patins – il l’a juste compris – c’est un enfant talentueux!”

Gosha a également été formé par des entraîneurs à sa nouvelle patinoire locale, Planet Ice à Bristol.

Fiona Forbes Zaldua y est entraîneur principal.

Image:

Matt Evers est apparu à chaque saison de Dancing On Ice d’ITV



Elle a déclaré: “Je lui ai donné de solides leçons. Je l’ai amené à étirer ses jambes, à étirer ses bras, à lever les yeux pour qu’il ne baisse pas les yeux sur la glace et à faire ressortir sa très belle confiance qu’il a.

“C’est un petit garçon très courageux d’avoir traversé ce qu’il a, et nous voulons juste le soutenir de toutes les manières possibles.”

Gosha et sa mère Iryna ont emménagé dans une famille d’accueil à Bristol en avril.

Elle a déclaré à Sky News qu’ils avaient été submergés par le niveau de soutien qu’ils avaient reçu.

“Depuis le dernier tournage, nous avons rencontré beaucoup de gens incroyables. Vous ne pouvez même pas réaliser que tant de gens sont désireux d’aider, d’aider. Je suis sûr qu’il est maintenant plus confiant.

“Il a beaucoup d’instructions, il va sur la glace, il a reçu de nouveaux patins et son patinage est plus fluide, donc il est plus fort maintenant qu’il ne l’était.”

Image:

Gosha est décrit comme talentueux



“La maison nous manque”

Le mari d’Iryna et le père de Gosha sont toujours de retour Ukraine – et Iryna espère qu’ils pourront rentrer chez eux dès que possible.

Elle a déclaré: “Gosha est un travailleur acharné. Pour être talentueux dans ce type de sport, vous devez travailler dur.

“Nous devons revenir, c’est son travail, son effort qu’il a fait depuis qu’il a quatre ans – nous ne voulons pas le perdre. Notre maison nous manque, notre pays nous manque, notre famille et nos entraîneurs nous manquent comme eh bien, nous aimerions revenir – nous devons planifier.”

Jusque-là, Matt dit qu’il continuera à soutenir Gosha.

“Je vais certainement suivre son parcours, et qui sait, dans quelques années, peut-être qu’il sera dans Dancing on Ice, on ne sait jamais !” il a dit.