Les fans de DANCING On Ice ont été furieux ce soir alors que le comique Matt Richardson et son partenaire professionnel Vicky Ogden ont été expulsés de la série – la première semaine après avoir remplacé Rufus Hound.

La bande dessinée de 29 ans a atterri lors du barrage contre l’Olympien Colin Jackson, et les quatre juges ont choisi de sauver ce dernier.

Matt a insisté sur le fait qu’il était « soulagé » de quitter la série, disant aux animateurs Holly Willoughby et Phillip Schofield: « Je suis assez soulagé, c’est la chose la plus horrible, terrifiante et effrayante que j’ai jamais faite.

« Je ne sais pas si j’aurais pu le faire pendant une autre semaine. »

Il a ensuite fait l’éloge de son partenaire « phénoménal » Vicky, ajoutant qu’il était heureux d’avoir été un remplaçant.

Avant les commentaires des juges après sa routine de skate-off, Matt avait également plaisanté: « Je suis arrivé à la dernière minute et je ne m’attendais pas à faire ce genre de choses donc ça a été une belle expérience potentiellement in and out, qui la plupart de ma vie est vraiment. «

Mais les fans à la maison ne pensaient pas que Matt avait une chance équitable, avec cette première performance en direct de la série après avoir seulement rejoint la série lorsque le concurrent Rufus a été contraint de quitter en raison d’un résultat de test de coronavirus positif.

En affluant sur Twitter, un téléspectateur a fait rage: « Matt n’aurait pas dû être en train de patiner, situation absolument ridicule. »

Un autre a convenu: « Ramenez Matt, c’est la série biaisée jamais – inutile de faire appel à des remplaçants pour les désavantager – épouvantable. »

Un troisième a fait écho: «Il semble vraiment injuste d’amener Matt à ce stade et de le mettre directement dans la danse.

Alors bouleversé, Matt a été rejeté, il aurait dû être exempté du patinage. Donnez une chance à l’homme #DancingOnIce – Lucy (@stumbling_mess) 7 février 2021

Je pensais que c’était très injuste que Matt ait passé quatre jours pour se préparer Colin a été dans la compétition et est toujours un mauvais patineur #DancingOnIce – Ashley (@bramwell_ashley) 7 février 2021

Je pensais juste qu’il ne servait à rien de faire venir Matt s’il allait seulement être rejeté ou? #dancingonice – Lynsey Spence (@ Sidekick28) 7 février 2021

Matt aurait dû être exempté cette semaine et la danse aurait dû se dérouler entre des couples qui avaient participé à l’émission pendant la même période. C’est vraiment injuste. #DancingOnIce – PepperPot (@ philm2244) 7 février 2021

« Si un retardataire ne reçoit pas une première semaine de congé, ne serait-il pas plus juste de ne pas ajouter personne mais de donner à tous les couples un au revoir? »

Colin, 53 ans, avait terminé deuxième du classement la semaine dernière, et les juges étaient déçus de le voir dans le skate-off, John Barrowman et Ashley Banjo affirmant tous deux qu’ils le sauvaient ainsi que sa partenaire professionnelle Klabera Komini en raison du « contenu » « de la routine.

Christopher Dean a fait l’éloge de Matt avant de le renvoyer chez lui, en disant: « Félicitations pour avoir fait cela et être ici et en faire partie, chapeau à vous. »

La juge en chef Jayne Torvill était d’accord avec ses collègues juges et a sauvé Colin.

Matt Richardson de Dancing On Ice oscille sur des patins alors qu’il se lance dans la série après la hache de Rufus Hound

Matt est intervenu après que Rufus ait été testé positif pour Covid ayant déjà manqué une semaine de l’émission parce qu’il avait besoin de s’isoler.

Il était la deuxième réserve de Dancing On Ice de la série, Amy Tinkler ayant déjà rejoint en retard en tant que remplaçant de Denise Van Outen suite à sa grave blessure à l’épaule.

En conséquence, la série ITV est à court de remplaçants pour la première fois, et lorsque Billie Faiers a dû quitter la série en raison d’une commotion cérébrale cette semaine, ils n’avaient plus de réserve pour la remplacer.

La sortie de Matt n’a pas été le seul moment à susciter l’indignation dans l’épisode de l’émission de ce soir, les fans critiquant également les critiques «sévères» des juges à l’égard de Faye Brookes, insistant sur le fait qu’elle n’était pas marquée au milieu d’une ligne de favoritisme.