Lorsque Billie Faiers s’est fait connaître pour la première fois dans The Only Way Is Essex en 2010, elle a adopté un look très différent.

Le faux bronzage, les cheveux roux et les énormes boucles d’oreilles étaient les incontournables de la superbe star de Dancing On Ice, et elle est rapidement devenue une favorite du public.

Mais au fil des ans, Billie, 31 ans, a quitté son style Essex dans le passé et s’est transformée en une déesse blonde et glamour avec un maquillage subtil, des cheveux parfaitement colorés et une peau éclatante.

Et le visage de la mère de deux enfants a également considérablement changé, ce que Billie et sa sœur Sam ont mis sur le compte d’une bonne routine de soins de la peau et de soins du visage réguliers.







(Image: fernemccann / Twitter)



En 2019, Billie a été contraint de nier avoir subi une intervention chirurgicale et des procédures d’amélioration suite à des spéculations sur la révision.

Billie a déclaré: « Nous n’avons jamais eu de chirurgie esthétique. Nous ne sommes pas contre si d’autres personnes veulent la subir, mais tant qu’ils le font pour les bonnes raisons.

« C’est tout ce qui vous donne confiance et vous fait vous sentir bien. »

La star polie regarde un monde loin de la blonde boudeuse vue en train de sourire avec sa co-star Ferne McCann dans un retour en arrière que cette dernière a publié en 2015.







(Image: ITV)



En ce qui concerne son maquillage, c’est maintenant une affaire de less is more, Billie optant pour des nuances subtiles et des nus pour compléter ses cheveux plus naturels.

Et avec l’argent vient la possibilité d’acheter la mode la plus chic – quelque chose que Billie, qui vaut 3 millions de livres sterling – sait tout, sortant régulièrement avec des sacs à main et des baskets Chanel.

Selon certains, la forme de son visage réel a également radicalement changé, les joues de Billie semblant maintenant plus sveltes et son nez beaucoup plus mince.

Elle jure en utilisant du maquillage pour modeler son visage à la forme désirée, mais nos experts de MYA Cosmetic Surgery pensent qu’elle aurait également pu subir une intervention … ou deux.







(Image: WireImage)



Un porte-parole a expliqué: « Il est possible que Billie ait eu un contour de la mâchoire et du menton avec des produits de comblement cutané non chirurgicaux. Ce traitement crée un aspect plus défini et plus amincissant du menton et de la mâchoire et peut coûter entre 150 et 300 £ par séance, selon la quantité de produit utilisée.

« La perte de poids peut également affecter un changement similaire de la forme du visage, mais les charges aideront à créer une définition spécifique dans ce domaine. Je suggérerais également qu’elle a subi un traitement non chirurgical de produits de comblement cutané sur ses joues.

« Les produits de comblement donnent du volume à la zone des joues, ce qui est obtenu en injectant des produits de comblement le long du contour de l’os de la joue pour créer plus de définition. Ce traitement peut généralement coûter entre 200 et 500 £ par séance, selon la quantité de produit. utilisé.

« Le nez de Billies semble être plus mince en regardant son profil avant, ce qui pourrait indiquer qu’elle a subi une rhinoplastie pour obtenir cette forme de nez féminine. Perdre du poids peut changer l’apparence du nez car il sera vu à côté du nez. changements du visage obtenus avec la perte de poids.

« Les procédures de rhinoplastie peuvent aller de 4k à 11k selon l’ampleur du travail requis. Nous ne pouvons pas être sûrs exactement des procédures que Billie a eues au fil des ans, mais dans tous les cas, elle a fière allure. »

* Dancing On Ice continue ce soir à 19h sur ITV

Que pensez-vous du changement de look de Billie? Partagez vos opinions dans la section commentaires ci-dessous …