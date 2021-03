Dancing On Ice dans une nouvelle crise alors que près d’un million de téléspectateurs s’éteignent après que les stars se sont arrêtées au milieu de Covid et du chaos des blessures

DANCING On Ice a été plongé dans une crise d’audience après que 3,6 millions de personnes seulement aient regardé l’émission de dimanche soir.

La compétition de patinage sur glace des célébrités ITV a été un problème dans cette série avec une foule de stars forcées de se retirer.

Et maintenant, il semble que les téléspectateurs ont emboîté le pas avec plus d’un million d’éteindre le dernier spectacle en direct.

La série a été lancée en janvier avec plus de six millions de téléspectateurs à l’écoute – mais à peine six semaines plus tard, l’émission a perdu des millions de téléspectateurs.

Seuls 3,6 millions de personnes ont regardé Rebekah Vardy se faire démarrer la série.

Il a même été battu par Countryfile et Life in Color d’Attenborough, qui ont tous deux atteint près de six millions de téléspectateurs.

Cela vient avec la nouvelle d’un drame dans les coulisses avec des patrons accusés de traitement préférentiel pour Faye Brooks.

Les initiés ont révélé comment les patrons d’ITV avaient appelé leur directeur de la création Dan Whiston pour travailler avec Faye, ce que les autres concurrents ont gémi lui a donné un énorme avantage.

L’ancienne actrice de Coronation Street, 33 ans, est la favorite pour gagner et dans l’émission de dimanche soir, elle a marqué 34,5 sur 40 pour la routine, sa première avec Matt Evers, 44 ans.

Un initié a déclaré: «Après que Hamish Gaman se soit retiré et que Faye ait été jumelée à Matt, les patrons ont fait appel à Dan pour les aider.

«Il s’est entraîné avec eux sur une patinoire de Manchester la semaine précédente et les a aidés à perfectionner leurs routines.

«Faye et Matt n’avaient jamais travaillé ensemble auparavant, ils avaient donc besoin de plus de temps sur la glace, mais d’autres dans la compétition pensent qu’on lui a donné un avantage injuste.

«Travailler avec Dan a permis à Faye et Matt de chorégraphier des routines encore plus aventureuses et audacieuses.

«Certains ont l’impression qu’elle reçoit un traitement spécial de la part des patrons parce qu’elle est la favorite pour gagner.»

Faye Brookes et Matt Evers de Dancing on Ice reçoivent des scores décevants des juges pendant la semaine du cinéma

Faye était partenaire de Matt après que le pro Hamish, 37 ans, soit sorti après une dispute avec les patrons de Dancing On Ice suite à une blessure.

Le Sun a révélé à l’époque à quel point Faye craignait que Hamish ne puisse plus rivaliser au niveau qu’elle avait espéré – alors les patrons l’ont jumelée à Matt.

L’émission a été frappée par un certain nombre de crises ces dernières semaines qui ont vu cinq des célébrités forcées d’abandonner la série.