DANCING On Ice a été plongé dans le chaos alors que la série de bains de sang était à court de réserves pour la première fois dans l’histoire de la série.

Les patineurs de renommée Amy Tinkler et Matt Richardson ont déjà été recrutés dans la distribution principale pour remplacer Denise Van Outen et Rufus Hound.

Et donc il n’y a plus personne pour remplacer Billie Faiers car elle a été forcée de quitter la compétition avant le spectacle de ce soir après s’être cognée la tête sur la patinoire lors d’une chute.

Le Sun a exclusivement rapporté que l’ex-star de Towie, 31 ans, avait subi une commotion cérébrale et avait ordonné aux médecins de se retirer de la série ITV pour sa propre sécurité.

Rufus a été virée après avoir été testée positive pour le coronavirus et Denise s’est luxée l’épaule et on lui a dit qu’elle avait perdu sa place sur la glace.

La semaine dernière, Phillip Schofield a révélé que l’émission ITV ne pouvait plus se permettre de blessures ou de maladies.

Et il semble que l’animateur de l’émission ait gâché les choses, car il n’y a maintenant aucun remplaçant disponible pour remplacer Billie blessé.

« C’est très strict à la patinoire, c’est ainsi que nous avons pu continuer le spectacle, mais nous sommes vraiment tristes que Rufus devrait y aller », a déclaré Phillip dans This Morning.

« J’ai interrogé mon équipe à ce sujet et nous avons réalisé que c’était la première fois que nous utilisions nos deux réserves. »

L’olympienne Amy Tinkler a fait ses débuts le week-end dernier après avoir remplacé Denise.

Pendant ce temps, le comédien Matt Richardson entrera dans les patins de Rufus ce soir.

Phillip a ensuite énuméré les célébrités qui se sont retirées dans les séries précédentes et ont été remplacées par une réserve d’étoiles.

« Michael Underwood a été blessé dans la troisième série, alors Zara Abraham est intervenu et est arrivé troisième », a déclaré Phil.

«Série sept, Chesney Hawkes s’est retiré en raison d’une blessure et a été remplacé par Chico qui est arrivé troisième.

« Gareth Thomas s’est retiré, mais n’a pas été remplacé.

« Monty Panesar blessé avant la transmission et remplacé par Lemar.

« Michael Barrymore a également été blessé en pré-transmission.

« Maintenant, Rufus Hound et Denise Van Outen sont partis de cette année. »

Holly a sauté pour avertir Phillip de mettre en évidence toutes les blessures causées par l’inscription à l’émission.

« Je suis étonnée que nous ayons tout le monde à s’inscrire à l’émission », dit-elle.

«Vous nous rendez un peu mauvais service ici, Phil.

Le juge Christopher Dean a ajouté: «Je dis toujours aux réservistes,« pratique, pratique », parce que vous avez 60% de chances de faire partie de l’émission.

« Cette année n’est pas différente. C’est excitant pour eux et excitant pour nous aussi. »