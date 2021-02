Dancing On Ice dans la rangée de favoritisme après le retour de Joe-Warren Plant et Vanessa Bauer après la sortie de Covid

Les patrons de DANCING on Ice devraient déclencher une dispute de favoritisme en laissant Joe-Warren Plant et Vanessa Bauer rejoindre le spectacle – après avoir été limogés à cause de Covid-19.

ITV dit que s’ils sont négatifs avec suffisamment de temps d’entraînement pour l’émission de dimanche prochain, ils peuvent revenir.

Mais cela va à l’encontre des règles durcies de l’émission, qui stipulaient qu’un test positif signifiait une expulsion immédiate – et permanente.

Les patrons disent également qu’ils ne prolongeront l’invitation à aucune des autres célébrités qui ont dû se retirer du concours en raison d’une blessure ou de Covid.

Les initiés disent que l’acteur Emmerdale, Joe, 18 ans, et Vanessa, 24 ans, sont autorisés à revenir car ils n’ont manqué qu’une semaine en raison de leurs diagnostics Covid.

Rufus Hound, 41 ans, qui avait Covid, Billie Shepherd, 31 ans, et Denise Van Outen, 46 ans, tous deux blessés, ont tous eu au moins deux semaines de congé.

Le soleil a révélé aujourd’hui comment les producteurs de l’émission ont dû interrompre le tournage pour la première fois – ce qui signifie qu’aucune émission ne sera diffusée dimanche.

Ils ont pris la décision sans précédent en raison d’une série de blessures et de tests Covid-19 positifs, les laissant avec trop peu de célébrités pour remplir la tranche de deux heures et aucun patineur de réserve pour la première fois dans l’histoire de l’émission.

Réserves Olympienne Amy Tinkler, 21 ans, et comédien Matt Richardson, 29 ans, tous deux ont dû être appelés, mais ont ensuite été rejetés.

Mais The Sun comprend que la décision de permettre à Joe et Vanessa de revenir a soulevé des sourcils parmi les acteurs de la série.

Une source a déclaré: «Cela ressemble à une règle pour eux et une autre pour tout le monde.

«On a l’impression que rien ne va empêcher Joe et Vanessa de remporter le spectacle de cette année. Ils pourraient aussi bien obtenir le trophée maintenant.

«Il y a deux semaines, ils ont changé les règles pour dire qu’un test positif signifiait que vous étiez absent pour de bon. C’est pourquoi Rufus a reçu la botte et a dit qu’il ne pouvait pas revenir. Maintenant, apparemment non.

