Dancing On Ice annonce une quatrième célébrité – voici où vous l’avez déjà vu

La gymnaste OLYMPIQUE Nile Wilson est la prochaine célébrité confirmée à participer à la nouvelle série de Dancing on Ice.

Révélant la nouvelle sur sa chaîne YouTube, Nile a déclaré : « Je vais être sur Dancing on Ice d’ITV ! C’est une chose vraiment cool.

Nile Wilson participera à la nouvelle série de Dancing on Ice[/caption]

La gymnaste a remporté des médailles aux Jeux olympiques et du Commonwealth[/caption]

« Je n’ai certainement pas fait beaucoup de patinage sur glace, mais je suis tellement excitée d’avoir cette opportunité.

“Je suis tellement excité de me lancer dans cette routine et de me sentir à nouveau comme un athlète.”

Sur ce qu’il espère apporter sur la glace, Nile a déclaré: “Mon plus grand objectif dans la série est de faire quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant!”

Nile est la quatrième célébrité à être annoncée, rejoignant une liste de stars stellaires, dont le vainqueur de Love Island Ekin-Su Cülcüloğlu, la légende du football John Fashanu et l’actrice et DJ Patsy Palmer.

Dancing on Ice, créé et produit par Lifted Entertainment, revient sur ITV et ITVX en 2023.

L’émission de patinage à succès reviendra à la télé au Nouvel An avec toute une série de visages célèbres qui y participeront.

Onze célébrités se préparent à relever le défi ultime alors qu’elles se rendent sur la glace chaque semaine, patinant en direct dans le but d’impressionner à la fois le panel et les téléspectateurs à la maison.

Le plus grand spectacle sur glace promet plus de paillettes, de glamour et de spectacles époustouflants alors que les célébrités bravent tout pour apprendre cette dangereuse discipline.





Phillip Schofield et Holly Willoughby reviendront une fois de plus pour animer la populaire émission.

Le couple a animé l’émission ensemble à partir de 2006, bien que Christine Lampard ait rejoint Phil de 2012 à 2014.

Loin de Dancing On Ice, Holly et Phil sont surtout connus pour animer This Morning tous les jours.

