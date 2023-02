Dancing on Ice 2023 DERNIÈRES – Siva Kaneswaran est partie “éviscérée” après avoir été expulsée de l’émission en direct de ce soir

La star de DANCING ON ICE, Siva Kaneswaran, a été laissée “éviscérée après avoir été forcée de se retirer de l’émission de ce soir.

La star de Wanted a été frappée par un “bug”, l’obligeant à quitter l’émission de ce soir.

Siva, 34 ans, a déclaré: “Je suis dégoûté de ne pas jouer ce week-end, mais j’ai attrapé un bug plus tôt dans la semaine que je n’ai pas pu me débarrasser, alors j’ai besoin de me reposer et de m’améliorer.

“Bonne chance à tous les candidats ce week-end – j’ai hâte de voir les performances de chacun !”

Dancing on Ice revient ce soir à 18h25 où les célébrités restantes s’affronteront sur la glace pour assurer leur place dans l’émission de la semaine prochaine.

Lisez notre blog en direct Dancing on Ice ci-dessous pour les dernières actions…