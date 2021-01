Dancing On Ice 2021 est de retour sur nos écrans et le line-up de cette année s’entraîne déjà depuis des semaines.

Myleene Klass a été la première célébrité confirmée à se rendre sur la patinoire, mais elle sera rejointe par Rebekah Vardy, Billie Faiers, Denise Van Outen et Jason Donovan.

Les hôtes bien-aimés Holly Willoughby et Phillip Schofield sont de retour pour le spectacle de lancement de ce soir et le reste de la série.

Jayne Torvill, Christopher Dean, John Barrowman et Ashley Banjo sont également de retour en tant que juges.

Et avec la pandémie de coronavirus qui a plongé le monde du divertissement dans le chaos au cours de l’année dernière, les patrons d’ITV ont tout mis en œuvre pour s’assurer que cette série sera la meilleure à ce jour.

Voici toutes les célébrités participant à Dancing On Ice 2021 …

Billie Faiers







L’ancienne favorite de TOWIE, Billie Faiers, a confirmé la nouvelle sur Instagram en partageant un post de ses patins.

Billie suivra les traces de sa compatriote star de TOWIE Gemma Collins, alors que Gem a concouru en 2019 avec le professionnel Matt Evers.

Annonçant la nouvelle, elle a écrit à côté de sa photo Instagram: « Je suis tellement excitée d’annoncer que je participerai à @dancingonice.

« Je n’arrive toujours pas à croire que je le fais vraiment !! Je suis tellement nerveux mais tellement excité … Ce sera honnêtement l’un de mes plus grands défis à ce jour !! Je n’ai aucune expérience de patinage sur glace ou de danse mais je vais le faire. donnez tout de moi et rendez ma famille et surtout Nelly et Arthur fiers. «

Elle a conclu: « Souhaitez-moi bonne chance ».

Le partenaire de patinage de Billie est Mark Hanretty.

Dame Leshurr









Lady Leshurr a confirmé la nouvelle lors d’une apparition sur Kiss Breakfast avec Jordan Banjo et Perri Kiely.

S’exprimant à l’émission de radio, Lady Leshurr a déclaré: « Oh mon Dieu, je ne sais pas dans quoi je me suis engagé, mais tout le monde sait que je suis cette personne pour me jeter au fond et je viens de le lancer la plupart du temps. «

Elle a ajouté: « Je suis pétrifiée, (mais) j’ai toujours voulu faire du patin à glace alors quoi de mieux que de le faire devant des millions de personnes?

« J’ai hâte d’avoir une nouvelle compétence, (patiner) à l’envers et juste me montrer devant mes amis. »

Lady Leshurr patinera avec Brendyn Hatfield.

Rebekah Vardy







Rebekah Vardy est ravie de participer à Dancing On Ice.

La mère de cinq enfants de 38 ans – qui est mariée à l’as du football Jamie Vardy, 33 ans – recevrait un chèque de paie de 50000 £ pour jouer dans la 13e saison de Dancing On Ice.

Piers Morgan et Susanna Reid ont annoncé la nouvelle sur Good Morning Britain.

L’animatrice du GMB Piers n’a pas pu résister à la taquiner sur le drame de Wagatha Christie et a plaisanté en disant qu’elle était «habituée à patiner sur de la glace mince».

Lorsqu’elle a été interrogée, elle a également insisté sur le fait qu’elle «effacerait son nom» au milieu du drame de Coleen Rooney.

On dit que la star tient à faire un retour sous les projecteurs après avoir joué sur I’m A Celeb en 2017.

Le partenaire de patinage de Rebekah est Andy Buchanan.

Sonny Jay







Capital DJ Sonny a confirmé qu’il enfilerait ses patins lors de l’émission Breakfast avec Roman Kemp et Sian Welby.

La star a taquiné sa grande révélation pendant le segment des «bonnes nouvelles» en jouant le thème This Morning – faisant allusion aux hôtes Holly et Phil.

« Je suis si heureux pour toi, mon pote! » Roman s’enthousiasme.

Et Sonny a même reçu des messages du juge Christopher Dean et des approbations des hitmakers Lewis Capaldi et Sam Smith.

Sonny patine avec Angela Egan dans la nouvelle série.

Jason Donovan







L’acteur australien Jason a confirmé qu’il se rendrait sur la glace en 2021 lors d’un appel vidéo sur This Morning.

« Avec un spectacle comme celui-ci, vous devez vraiment vous y consacrer et y travailler dur », a-t-il déclaré, discutant avec Holly et Phil.

« [I also have] l’opportunité de passer le dimanche soir avec vous! «

Et malgré son excitation, Jason a admis que la blessure était une préoccupation.

«Les blessures sont un gros danger pour le spectacle», a-t-il remarqué.

La partenaire de patinage de Jason est Alexandra Schauman.

Faye Brooks







L’ancienne star de Corrie, Faye, a appelé en Lorraine pour confirmer qu’elle mettrait ses patins.

Faye, qui a joué Kate Connor sur les Cobbles entre 2015 et 2019, a averti que ses compétences pourraient ne pas être à la hauteur.

Elle s’est même baptisée « Bambi on ice ».

Faye patinera avec Hamish Gaman.

Elle suivra les traces d’autres stars de Corrie, Brooke Vincent et Samia Ghadie, qui sont arrivées troisième et quatrième de la série.

Denise Van Outen







Denise et son petit ami Eddie Boxshall sont devenus les favoris des fans sur Celebrity Gogglebox, mais en janvier, elle échangera la télé et le canapé contre des patins et la patinoire.

La star de Loose Women, Linda Robson, a accidentellement laissé échapper que Denise participerait en direct à l’émission.

Denise a appelé et a déclaré au panel: «Je suis tellement excitée que je peux enfin le dire aux gens, car j’ai littéralement gardé cela secret de la plupart de mes amis et de ma famille.

« [Daughter] Betsy ne le sait même pas, elle est à l’école alors elle va le découvrir cet après-midi quand je la chercherai à l’école. «

Denise a confirmé qu’elle patinerait avec Matt Evers.

Joe Warren-Plant







La star d’Emmerdale, Joe Warren-Plant, a été confirmée pour la formation Dancing On Ice 2021.

Le joueur de 18 ans a été la deuxième star à être confirmée pour l’émission de patinage ITV après la révélation de la chanteuse et présentatrice de radio Myleene.

La reine du savon, Sharon Mashall, a annoncé la nouvelle sur This Morning alors que les hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield taquinaient le line-up « craquant » de cette année.

S’exprimant dans This Morning, Joe-Warren a déclaré que son personnage Jacob serait retiré du feuilleton alors qu’il partait pour trouver un emploi au Portugal.

Joe a révélé que sa partenaire de patinage était Vanessa Bauer.

Myleene Klass







La chanteuse et DJ radio Myleene Klass est devenue la première célébrité à être confirmée pour Dancing On Ice 2021.

La femme de 42 ans a annoncé la nouvelle quelques semaines à peine après s’être fiancée à son petit ami Simon Motson, avec qui elle a un jeune fils.

Sa signature a été une surprise pour certains, car on croyait qu’elle voulait participer à Strictly Come Dancing, une rivale de la BBC.

Myleene a déclaré à propos de sa participation: «J’ai une fille de 13 ans et une fille de neuf ans qui sont obsédées par le patinage sur glace.

« Ils patinent tous les deux et je me tiens là et je tiens les manteaux. C’est mon rôle – nouer les lacets et tenir les manteaux. Maintenant, c’est à mon tour d’apprendre et j’ai hâte! »

Myleene patinera avec Lukasz Rozycki.

Rufus Hound







Rufus a confirmé qu’il participerait à Dancing On Ice 2021 lors du Sunday Best de Martin et Roman.

« Je le fais pour l’argent », a plaisanté le comédien. «Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a environ six mois, cette pandémie mondiale a frappé et a fait disparaître à peu près tout ce que j’ai fait pour gagner une livre!

« Et donc ce point est arrivé et ils ont dit ‘nous vous paierons’ et j’ai dit ‘savez-vous quelque chose? J’adore le patinage sur glace!' »

Bénéficiant d’un certain nombre d’apparitions dans des émissions humoristiques de haut niveau – y compris Celebrity Juice et Have I Got News For You – Rufus pourrait faire rire en 2021.

Rufus patinera avec Robin Johnstone.

Colin Jackson







Colin Jackson a confirmé qu’il s’était inscrit pour participer à Dancing On Ice l’année prochaine sur BBC Breakfast.

Le sprinter olympique – qui a atteint la finale de Strictly Come Dancing en 2005 – a déclaré qu’il avait une certaine expérience du patinage sur glace.

Il a expliqué: « Je peux faire un peu de patinage. Je pense qu’avec le sport en soi, vous avez certainement un peu d’équilibre et cela sera transférable dans ces circonstances.

« Combien de danse nous allons faire, qui sait?! Nous verrons comment se déroule la chorégraphie. »

Colin patinera avec Klabera Komini.

Graham Bell







L’ancien skieur olympique Graham Bell était le nom final à confirmer dans la formation Dancing On Ice 2021.

Il a révélé la nouvelle lorsqu’il est apparu sur BBC Breakfast aux côtés de son ami et collègue athlète Colin Jackson, lorsqu’ils ont tous deux annoncé qu’ils participeraient.

« Ice ne me fait pas peur, c’est la danse alors que je sais que tu peux danser, Colin », dit-il.

Graham a admis que son expérience de danse allait jusqu’à «danser sur des tables, portant des chaussures de ski après-ski.

« Ce n’est ni gracieux ni élégant. »

Graham patinera avec Yebin Mok.

* Dancing On Ice revient le 17 janvier 2021 sur ITV