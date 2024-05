Dancing for the Devil : The 7M TikTok Cult Review – un regard horriblement fascinant sur une église sur invitation uniquement | Télévision

Revue télévisée Est-ce une organisation religieuse ? Une société de gestion pour danseurs ? Une secte de lavage de cerveau ? Ce documentaire Netflix fascinant et inhabituellement sensible se penche sur une histoire sombre et triste. mer. 29 mai 2024, 06h20 HAE

Dancing for the Devil : Le 7M TikTok Cult comporte de nombreux éléments sinistres, impétueux et sensationnels. Il s’agit d’un groupe de danseurs de TikTok à Los Angeles, vaguement affiliés, qui s’inscrivent à 7M, une société de gestion qui est également une église privée sur invitation uniquement, dirigée par un pasteur nommé Robert Shinn. De nombreux amis et membres de la famille des danseurs pensent désormais qu’ils ont rejoint une secte, et les témoignages d’anciens membres suggèrent qu’ils ont de bonnes raisons de le soupçonner. Mais cela prend ses nombreux éléments plus étranges que la fiction et les transforme en une histoire inhabituellement sensible, du moins pour Netflix, et aussi désespérément triste.

Le réalisateur Derek Doneen utilise les sœurs Wilking comme point d’entrée dans ce qui commence comme une histoire sur le spectacle des médias sociaux et des jeunes ambitieux. Miranda et Melanie Wilking ont grandi dans une maison ouvrière de Détroit et rêvaient de devenir danseuses professionnelles. Il y a des films amateurs les montrant petits enfants, dansant devant la télévision ; plus tard, alors qu’ils poursuivent une carrière dans le monde de la danse, ils réalisent que les médias sociaux pourraient les aider à se faire connaître. Finalement, ensemble, ils ont accumulé plus de 3,3 millions de followers sur TikTok.

Mélanie, qui parle franchement de sa sœur tout au long de ce triptyque captivant, explique que les réseaux sociaux ne sont pas vraiment facultatifs dans son monde. Lors des auditions, dit-elle, « ils vous demandent combien vous avez de followers ». Les mesures comptent. Le cadrage des médias sociaux ici – TikTok principalement, mais Instagram un peu – est fascinant. Les danseurs très suivis parlent de cette renommée éphémère en termes vagues, comme d’un moyen de se générer un revenu, sans vraiment expliquer comment cet argent est gagné. Le danseur Krunk Kevin « Konkrete » Davis, ancien membre des 7M, explique qu’il était un « artiste affamé » et qu’il vivait dans sa voiture, mais que les réseaux sociaux lui donnaient l’impression qu’il pouvait être payé pour son art. Une autre danseuse et ex-membre, Kailea Gray, dit qu’elle ne voulait pas penser aux accords de marque et au parrainage : « Je voulais juste créer. »

Robert Shinn, pasteur de l’église Shekinah et fondateur de 7M, qu’il appelle une « société de gestion de talents », semble avoir vu une opportunité dans cette combinaison particulière d’ambition créative, de pauvreté relative et d’un manque de savoir-faire ou de désir commercial chez la jeunesse. Plusieurs danseurs de TikTok se sont affiliés à 7M, permettant à Shinn de gérer et de gérer leurs accords de marque, par exemple. Il leur a fourni un lieu de vie abordable et esthétiquement agréable et un environnement confortable pour créer du contenu tout en les encourageant à rejoindre son église, à assister régulièrement à ses services et à se consacrer à Dieu – et, en tant qu’« homme de Dieu », à se consacrer eux-mêmes à lui.

Cela commence à prendre une forme documentaire culte plus traditionnelle, à mesure que la mesure dans laquelle Shinn et Shekinah se sont intégrés dans la vie des membres devient évidente. Selon les témoignages d’anciens membres et les enregistrements de Shinn, l’Église encourage les membres à « mourir à eux-mêmes » et à leur famille. Bien qu’il soit formulé dans un langage fleuri sur la résurrection et la renaissance, pour les étrangers, cela peut ressembler beaucoup à la vieille tactique fondamentaliste consistant à couper les gens de ceux qui les aiment afin de renforcer leurs liens avec leur nouveau système de croyance. Cela devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que les épisodes progressent et créent une image plus large. Shinn nie les allégations d’abus, mais les personnes interrogées ici parlent de leurs propres expériences au sein de l’Église et proposent une autre version de l’histoire.

Ceux qui suivent certains des principaux acteurs en ligne auront vu cela se dérouler sur les réseaux sociaux. Mélanie a dû poster une vidéo expliquant pourquoi elle et sa sœur ne dansent plus ensemble. Miranda, maintenant mariée à James « BDash » Derrick, membre des 7M et appelée Miranda Derrick, publie pour nier qu’elle n’est pas en sécurité ou qu’elle fait partie d’une secte. Les parents des filles, Dean et Kelly, ont rejoint Melanie lors d’une diffusion en direct pour accuser l’église de laver le cerveau de leur fille. Pour moi, l’un des moments les plus bouleversants, parmi tant d’autres, survient lorsque Miranda accepte finalement de rencontrer ses parents, après avoir coupé presque tout contact avec eux, pour ensuite le diffuser en direct à ses abonnés, comme pour prouver qu’ils sont les meilleurs. problème. Ils lui disent qu’ils l’aiment et qu’elle leur manque.

En tant qu’image de l’air du temps, c’est horriblement fascinant. Il est plus difficile que jamais de distinguer le spectacle de la réalité. Mais elle atteint son paroxysme lorsqu’elle est prise sous l’angle humain et montre les effets de l’Église sur ceux qui l’ont laissée derrière elle et sur les familles de ceux qui ne l’ont pas laissée. J’ai juste trouvé un aspect difficile à comprendre : Shinn est enregistré en train de parler de la renommée de l’église et de la façon dont tout le monde connaîtra 7M. En regardant cela, j’ai pensé que s’ils ne l’avaient pas fait avant, ils le feraient certainement maintenant.

• Danser pour le diable : le culte 7M TikTok est sur Netflix