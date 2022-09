Dancing Dadi’s Graceful Moves to ‘Kesariya’ from ‘Brahmastra’ captive the Internet

L’âge n’est qu’un chiffre pour poursuivre ce que vous aimez, et cela a été prouvé à juste titre par cette grand-mère de 64 ans dans cette récente vidéo virale. Populairement connue sous le nom de Dancing Dadi, Ravi Bala Sharma est devenue une sensation sur Internet avec ses vidéos de danse gracieuses. Récemment, elle a laissé tomber une autre bobine Instagram d’elle-même dansant sur le morceau romantique Kesariya de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt du film Brahmastra Part One: Shiva. Elle avait l’air divine dans une jupe jaune et un chemisier rose qu’elle a associés à un dupatta multicolore.

La Dancing Dadi préférée d’Internet a montré ses mouvements impeccables sur le morceau populaire chanté par Arijit Singh.

Les fans de la créatrice ont fait la queue pour partager leur réaction à sa dernière vidéo. “Si jolie et gracieuse madame”, a déclaré un utilisateur. Un autre a écrit: “Belle toujours auntyji.” Un troisième utilisateur a ajouté: “De telles expressions mignonnes !! Tu es adorable papa.

“Bhagwan apko sehat tandurusti de taki aap hmesha khush raho aur esey hi nachtey raho…..ur inspiration pour moi maman”, a commenté un utilisateur lui souhaitant une bonne santé.

« Ahh… Ce combo, la voix d’Arijit et vous avez fait ma journée. Je pense qu’à peine quelqu’un avait vu une personne plus mignonne que toi », a lu l’un des commentaires.

Le célèbre peintre Manjri Varde a également laissé un commentaire et a écrit “Inoubliable”.

La bobine Instagram a recueilli près de 1,9 lakh de vues jusqu’à présent.

Plus tôt, Dancing Dadi avait partagé une vidéo d’elle-même en train de groover sur le morceau énergique Sauda Khara Khara d’Akshay Kumar avec Good Newwz. Elle a mis le feu à la piste de danse avec ses mouvements sur la chanson. Dans le clip, elle a eu l’ambiance punjabi en enfilant un costume rouge Patiala.

Les utilisateurs d’Instagram ont été captivés par ces Reels alors qu’ils inondaient la section des commentaires de leurs réactions. Les utilisateurs ont félicité la créatrice de contenu viral pour son énergie à cet âge. Les IG Reels ont cumulé plus de 2,1 millions de vues.

Ravi Bala Sharma est très populaire sur Internet et compte plus de 2,18 abonnés lakh sur Instagram

