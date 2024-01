D’anciens virus zombies présents dans la fonte du pergélisol sibérien pourraient provoquer une nouvelle pandémie, préviennent les scientifiques

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils pour sauver la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

D’anciens « virus zombies » gelés dans la fonte du pergélisol arctique pourraient alimenter une nouvelle pandémie s’ils sont déclenchés par le changement climatique, ont prévenu les scientifiques.

Le réchauffement climatique entraîne une augmentation de l’activité humaine dans les régions les plus septentrionales de la Terre, car la fonte des glaces de mer ouvre des possibilités maritimes et industrielles, notamment l’exploitation minière en profondeur dans le pergélisol qui couvre un cinquième de l’hémisphère nord, principalement au Canada, en Sibérie et en Alaska.

Craignant la possibilité de réveiller une maladie issue d’un passé oublié depuis longtemps de l’humanité, les scientifiques auraient commencé à planifier un réseau de surveillance de l’Arctique dans l’espoir de surveiller de près tout cas précoce d’une maladie déclenchée par ces anciens virus, également connus sous le nom de microbes Methusela. .

Un cimetière se trouve sur la toundra du pergélisol fondant au village esquimau Yupik de Quinhagak en Alaska (Mark Ralston/AFP via Getty Images)

Des virus anciens ont déjà été découverts dans le permafrost sibérien, dont un échantillon vieux de 48 500 ans. Une équipe dirigée par le généticien Jean-Michel Claverie a relancé plusieurs de ces virus, capables d’infecter uniquement les organismes unicellulaires.

Mais les scientifiques craignent que des virus capables d’infecter les humains ne se cachent également dans le permafrost. « Nous voyons les traces de très nombreux autres virus », a déclaré le professeur Claverie à CNN en mars, ajoutant : « Si les virus amibiens sont encore vivants, il n’y a aucune raison pour que les autres virus ne soient pas encore vivants et capables de infectant leurs propres hôtes.

En conséquence, le professeur Claverie fait partie des scientifiques travaillant avec le réseau de l’Université de l’Arctique sur des plans visant à établir des installations de quarantaine et à fournir une expertise médicale qui pourrait identifier et tenter de traiter tout cas précoce sans qu’il ne quitte la région, selon L’observateur.

“Pour l’instant, les analyses des menaces pandémiques se concentrent sur les maladies qui pourraient apparaître dans les régions du sud et se propager ensuite vers le nord”, a déclaré le professeur Claverie, d’Aix-Marseille Université. dit au journal. « En revanche, peu d’attention a été accordée à une épidémie qui pourrait apparaître dans l’extrême nord et se propager ensuite vers le sud – et c’est un oubli, je pense.

« Il existe des virus là-haut qui ont le potentiel d’infecter les humains et de déclencher une nouvelle épidémie. » Parmi les traces génomiques d’agents pathogènes humains déjà identifiées par l’équipe dans le pergélisol sibérien figurent les poxvirus et les herpèsvirus, a-t-il déclaré.

Selon des scientifiques, l’Alaska se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale (Mark Ralston/AFP via Getty Images)

La virologue Marion Koopmans est du même avis, déclarant au journal : « Nous ne savons pas quels virus se trouvent dans le pergélisol, mais je pense qu’il existe un risque réel qu’il y en ait un capable de déclencher une épidémie – par exemple, une forme ancienne de maladie. polio. Nous devons supposer que quelque chose comme cela pourrait arriver.

Alors que les prévisions suggèrent que la mer Arctique sera libre de glace dès 2040 en raison du dérèglement climatique, c’est la perspective d’une activité humaine accrue dans l’Arctique, par opposition à la fonte du thermafrost, qui préoccupe le plus le professeur Claverie.

« D’énormes opérations minières sont prévues et vont creuser de vastes trous dans le profond pergélisol pour extraire du pétrole et des minerais », a-t-il déclaré. « Ces opérations libéreront de grandes quantités d’agents pathogènes qui y prospèrent encore. Les mineurs entreront et respireront les virus. Les effets pourraient être désastreux.

“Notre système immunitaire n’a peut-être jamais été en contact avec certains de ces microbes, et c’est une autre inquiétude”, a déclaré le professeur Claverie. “Le scénario d’un virus inconnu ayant infecté un Néandertalien et revenant vers nous, bien que peu probable, est devenu une possibilité réelle.”

Le professeur Koopmans a ajouté : « Si vous regardez l’histoire des épidémies, l’un des principaux facteurs a été le changement d’utilisation des terres. Le virus Nipah s’est propagé par des chauves-souris frugivores chassées de leur habitat par les humains. De même, la variole du singe a été associée à la propagation de l’urbanisation en Afrique.

“Et c’est ce à quoi nous sommes sur le point d’assister dans l’Arctique : un changement complet dans l’utilisation des terres, et cela pourrait être dangereux, comme nous l’avons vu ailleurs.”