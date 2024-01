D’anciens virus « zombies » pourraient menacer les humains en raison du changement climatique, selon des scientifiques

Les virus qui sont restés piégés dans la terre gelée il y a des milliers d’années seraient libérés à mesure que la hausse des températures entraînerait le dégel du sol, affirment les scientifiques.

Microbes plus de 400 000 ans ont été trouvés dans la terre gelée, connue sous le nom de pergélisol, après avoir dégelé, selon la NASA. Cela signifie que ces anciennes bactéries et virus pourraient être suffisamment vieux pour avoir coexisté avec les Néandertaliens, qui étaient notre plus proche parent humain disparu.

Depuis l’époque de Néandertal, le pergélisol qui retenait les anciens virus piégés a commencé à fondre et à devenir instable, selon Jean-Michel Claverie, professeur émérite à la Faculté de médecine d’Aix-Marseille Université dans le sud de la France.

Claverie et son équipe de chercheurs ont pu isoler deux virus extraits du pergélisol vieux de 30 000 ans. Ils ont publié leurs résultats en 2014 et 2015.

L’équipe a découvert que les anciens virus étaient restés infectieux, car leurs expériences ont montré leur capacité à infecter les amibes.

“C’est à ce moment-là qu’est née la notion populaire de virus ‘zombie'”, a déclaré Claverie. Il a ajouté que d’anciens virus amibiens sont déjà libérés chaque été à mesure que le permafrost dégèle.

L’équipe de Claverie a ressuscité sept autres virus amibiens du pergélisol, qui avait été piégé il y a près de 50 000 ans.

Concernant les anciens virus infectant les humains, Claverie a cité d’autres études qui ont trouvé des traces génomiques d’herpèsvirus, de poxvirus et d’Asfarvirus dans le pergélisol dégelé.

“Le scénario d’un virus inconnu ayant infecté les Néandertaliens et revenant sur nous, bien que peu probable, est devenu une possibilité réelle”, a-t-il noté.

“Le risque est une combinaison de danger et d’exposition au fil du temps”, a-t-il ajouté lors d’un entretien avec FOX Weather Friday. “Les virus sont libérés lorsque le permafrost fond, mais s’ils ne trouvent pas d’hôte approprié à infecter dans les heures suivant leur libération, les conditions de surface les détruiront.”

Mais en plus de libérer des virus autrefois piégés, Claverie a déclaré que la hausse des températures qui provoque le dégel du pergélisol rend également plus accessibles des régions qui étaient auparavant inhospitalières pour de nombreux humains. C’est particulièrement le cas le long de la côte nord de l’océan Arctique en Sibérie.

“Le principal facteur est donc que le risque augmente à mesure que la présence humaine augmente dans les régions arctiques, essentiellement à cause de la fonte du pergélisol et du réchauffement climatique”, a-t-il déclaré.

Claverie a noté que la durée pendant laquelle les anciens virus du pergélisol resteraient infectieux est inconnue, car ils sont exposés à des facteurs tels que l’oxygène, la chaleur et la lumière UV. La probabilité de rencontrer et d’infecter un hôte est également difficile à déterminer.

“Mais il est déjà clair que le risque associé au scénario des ‘virus zombies’ est appelé à augmenter dans le contexte du réchauffement climatique, à mesure que le dégel du pergélisol continue de s’accélérer et que de plus en plus de personnes peuplent l’Arctique à la suite d’entreprises industrielles”, a-t-il déclaré. .

