D’anciens responsables américains ont eu des entretiens secrets avec des Russes sur la guerre en Ukraine: rapport

D’anciens responsables américains de la sécurité nationale ont eu des entretiens secrets avec d’éminentes sources russes proches du Kremlin – dont, à au moins une occasion, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov – concernant d’éventuelles négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, selon un rapport de jeudi.

Des responsables ont déclaré à NBC News que ces pourparlers de haut niveau avaient eu lieu à huis clos. Lavrov aurait rencontré les anciens responsables américains pendant plusieurs heures à New York en avril.

Parmi les personnes impliquées dans ces discussions figuraient l’ancien diplomate et président sortant du Council of Foreign Relations Richard Haass ainsi que d’autres membres du CFR et d’anciens responsables de la Maison Blanche et du Département d’État, Charles Kupchan et Thomas Graham.

Fox News Digital a contacté le Council on Foreign Relations pour commentaires.

LA GRÈVE DE MISSILE RUSSE TUE 4 CIVILS À LVIV ALORS QUE ZELENSKYY PROMET DE RÉPONDRE

Les communications de retour sont courantes en temps de crise pour réduire la possibilité d’une escalade involontaire entre deux superpuissances nucléaires comme la Russie et les États-Unis

« Mon analyse des renseignements indique qu’aucune des deux parties, la Russie ou les États-Unis, ne veut sérieusement régler la paix en Ukraine car leurs positions sont inconciliables », a déclaré l’ancienne officier du renseignement de la défense Rebekah Koffler à Fox News Digital.

« Poutine mettrait fin à la guerre si les États-Unis acceptaient de cesser d’armer l’Ukraine et acceptaient la Crimée et les quatre autres provinces annexées comme russes. Il est très peu probable que l’administration Biden accepte cela car cela serait interprété par le reste du monde comme la victoire de Poutine. et la perte de l’Amérique et de l’Europe. »

Reportage de NBC News vient au milieu de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans les capitales de la Bulgarie et de la République tchèque jeudi, discutant de l’aide militaire et recevant des assurances de soutien à l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN après la fin de sa guerre avec la Russie.

Le président tchèque Petr Pavel a déclaré qu’il était dans l’intérêt de son pays et de l’Ukraine que les négociations sur l’adhésion à l’OTAN commencent dès la fin de la guerre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je suis convaincu que l’Ukraine fera partie de l’OTAN », a déclaré Zelenskyy à Prague, ajoutant qu’un résultat « idéal » du sommet de l’OTAN de la semaine prochaine à Vilnius, en Lituanie, serait une invitation pour l’Ukraine à rejoindre l’alliance.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.