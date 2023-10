D’anciens responsables américains demandent au Pakistan de ne pas expulser les Afghans cherchant à s’installer aux États-Unis

ISLAMABAD (AP) — Un groupe d’anciens diplomates américains et de représentants d’organisations de réinstallation ont demandé au Pakistan de ne pas expulser des milliers d’Afghans qui attendaient un visa américain dans le cadre d’un programme américain visant à relocaliser les réfugiés afghans à risque fuyant le régime taliban.

L’appel dans une lettre ouverte signée mercredi par 80 anciens responsables américains, dignitaires et groupes de réinstallation est intervenu quelques semaines après que le Pakistan a annoncé une répression contre les migrants vivant illégalement dans le pays, dont 1,7 million d’Afghans, leur demandant de retourner dans leur pays d’origine d’ici octobre. 31 pour éviter les arrestations et les expulsions massives.

La semaine dernière, les Nations Unies ont déclaré que de telles expulsions forcées d’Afghans pourraient conduire à des violations des droits humains, notamment à la séparation des familles. Toutefois, le Pakistan nie avoir ciblé les Afghans et affirme que l’accent est mis sur les personnes qui séjournent illégalement dans le pays, quelle que soit leur nationalité.

Jeudi, les autorités pakistanaises ont déclaré que le temps presse pour les migrants qui vivent illégalement dans le pays et qu’ils doivent rentrer dans leur pays avant le 31 octobre pour éviter d’être arrêtés et expulsés.

Selon les règles américaines, les candidats doivent d’abord déménager dans un pays tiers pour que leur dossier soit traité. Le processus peut prendre jusqu’à 14 à 18 mois et les dossiers sont traités par les centres d’aide à la réinstallation.

Des milliers de demandeurs afghans attendent au Pakistan depuis plus de deux ans que les autorités américaines traitent leur demande de visa. Le retard dans l’approbation des visas et la réinstallation a laissé les demandeurs afghans dans une position très vulnérable, confrontés à des difficultés économiques et au manque d’accès à la santé, à l’éducation et à d’autres services au Pakistan.

Dans la lettre envoyée au Premier ministre intérimaire pakistanais Anwaarul Haq Kakar, des dizaines d’anciens responsables américains et représentants d’organisations de réinstallation ont demandé au Pakistan de mettre fin à son projet d’expulsion des Afghans entrés dans le pays après le retrait des forces américaines d’Afghanistan en 2021.

« Nous voulons que les Afghans sachent que des personnes puissantes aux États-Unis et dans tout le pays sont à leurs côtés », a déclaré Shawn VanDiver, président et fondateur de #AfghanEvac, une organisation à but non lucratif.

«Nous apprécions le Pakistan d’avoir fourni un refuge à nos alliés après le retrait américain d’Afghanistan, mais cette décision ne ferait que provoquer le chaos et aggraver la situation. Nous exhortons le Pakistan à travailler avec nous pour réinstaller les personnes éligibles aux États-Unis, et non à les renvoyer en Afghanistan où ils risquent une catastrophe certaine », indique la lettre.

Il a déclaré que la décision du Pakistan d’expulser les Afghans aurait un impact sur des personnes, notamment d’anciens interprètes, journalistes, femmes dirigeantes et autres « qui courent des risques importants s’ils sont renvoyés en Afghanistan ».

« Ces expulsions ne seraient pas conformes à la tradition humanitaire du Pakistan et si elles se poursuivaient, elles auraient certainement un impact négatif sur les relations du Pakistan avec les États-Unis et pourraient causer des dommages durables à la réputation du Pakistan au sein de la communauté internationale », ajoute la lettre.

« En outre, il est tout simplement inhumain de traiter ces voisins vulnérables de cette manière », a-t-il déclaré.

La lettre demande également au Pakistan d’approuver la demande de l’Organisation internationale pour les migrations visant à créer un centre de soutien à la réinstallation au Pakistan pour aider les Afghans et vérifier leur éligibilité à la réinstallation.