D’anciens professionnels créent l’histoire en disputant le tout premier match de football dans une cathédrale

D’anciens footballeurs professionnels ont marqué l’histoire en disputant le tout premier match de football dans une cathédrale.

Dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de The Pools – une société de paris originaire de Liverpool – des légendes telles que John Barnes, Steve McMahon et Peter Reid ont pris part à un match à six de 20 minutes à l’intérieur de la cathédrale de Liverpool. Les Pools ont créé un terrain temporaire au Puits de la Cathédrale, le score se terminant 1-1 après le temps plein.

Barnes, McMahon, Sammy Lee, Mark Wright, Neil Mellor et l’acteur d’Emmerdale Kurtis Stacey ont formé une équipe, avec Rachel Brown-Finnis, Peter Reid, Neil Ruddock, Colin Hendry, Michael Ball et Scott Wilkes de X-Factor comme adversaires.

Un match de 30 minutes a été joué, avec une séance de tirs au but à la fin (Crédit image : John Hipkiss)

Mellor et Reid ont tous deux marqué pour leurs équipes respectives dans ce match record, Sammy Lee inscrivant le penalty gagnant pour remettre à son équipe le trophée, soulevé par John Barnes.

James Arnold, PDG de The Pools, a déclaré : « Nous voulions créer un spectacle sportif mémorable dans la ville où l’incroyable histoire de The Football Pools a commencé et c’était absolument cela.

« En tant qu’entreprise fièrement née à Liverpool, The Pools a déjà des liens étroits avec la cathédrale, nous étions donc ravis de l’avoir comme lieu de notre tentative de record, surtout lorsque le doyen a gentiment proposé d’assumer la tâche d’arbitre. Elle a définitivement gardé la tête froide et a veillé à ce que ce soit un match fantastique et équitable.

Barnes avec le trophée gagnant (Crédit image : John Hipkiss)

La très révérende Dr Sue Jones a même arbitré le match et a souligné que ce match historique était le dernier événement conçu pour encourager les visiteurs à interagir avec la cathédrale de différentes manières.

« Les Pools sont une institution, pas seulement à Liverpool mais dans tout le pays, nous étions donc ravis de participer de manière unique aux célébrations de son centenaire », a-t-elle déclaré. « Jésus a toujours eu envie de toucher autant de personnes que possible et, en Pour Liverpool, il n’y a pas de meilleur moyen d’y parvenir qu’avec le football. »

